台中國際動漫節今登場 盧秀燕：盼成為漫迷的城市家園

第一屆台中國際動漫節今天開幕，台中市長盧秀燕致詞時說，台中市府重視動漫製作、動漫產業、動漫平台，非常歡迎國際動漫節在台中舉行，市府會全力支持，盼此平台未來成為漫迷的城市家園，希望成為人才培育的搖籃，以及產業重鎮，歡迎民眾來台中參觀。

台中國際動漫節今天上午10時30分開幕，今天的開幕由動漫節代言人「漫寶」與在地吉祥物石虎家族姊姊「樂虎love」聯手以「台中石虎GOGOGO」主題曲揭開序幕，現場湧入大批漫迷。

盧秀燕說，台中國際動漫節由中華動漫出版同業協進會與台中市動漫從業人員職業工會攜手合作，在連假四天舉辦。台中市是全國第二大城市，這幾年高度發展動漫產業及相關活動，包括台中國際動畫影展、動漫博覽會等二大年度盛事，今年動漫博覽會將在8月舉行，與第一屆台中國際動漫節相得益彰；台中電競節也是台中致力發展項目。

盧秀燕說明，台中爭取到國家漫畫博物館留在台中，謝謝文化部對台中的重視，現在正在籌設當中；另一個與動漫、漫畫相關的中台灣電影中心位於台中水湳經貿園區，正在籌設中，未來成為台中市漫畫博覽會及電影節重要園地。

盧秀燕指出，台中市政府也致力於漫畫及動漫人才的培養，以及產業推動，她上任後，從2019年開辦台中動漫製作計畫，提供優秀動漫產業、團隊或個人投標，2020年率六都之先，制訂台中市原創漫畫創作補助辦法，有補助金計畫，透過這二個大計畫，培育相關人才。