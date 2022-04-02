疫情不減遊興 蘇花路廊凌晨湧車潮花蓮旅宿住房率逾8成

清明連假第一天，返鄉、出遊人潮多，蘇花路廊清晨2時時起就湧現南下車潮，花蓮慈濟醫院近日爆發醫護感染，疫情升溫，但未影響到遊客信心，旅宿住房率達到8、9成，遠雄海洋公園上午就湧入3800人，業者預估4天連假將有超過2萬人入園。

公路總局表示，蘇花路廊南下路段從今天凌晨2時起，每小時有1100到1350輛次，到上午10時，宜蘭往花蓮方向車流量累計1萬1443輛，北上則是1031輛，南下車流量與去年清明節同時期相當，較前年增加約6%。

且國5南下車流量高於蘇澳地區及蘇花路廊道路容量，車潮由蘇澳地區回堵到國道5號，蘇花路廊多個路段車多，行車速度緩慢。

花蓮地區旅宿在連假前兩天，住房率都有8、9成。花蓮蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，前2天住房率都超過8成，後2天因為已近連假尾聲，住房率分別是4成和2成，和往年差不多。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，往年清明連假幾乎都客滿，今年稍微衰退，也還有8成5到9成。近日花蓮出現確診案例，但對旅宿業沒有明顯影響，雖有客人詢問疫情狀況，實際延期的不到1成。針對防疫，業者都上緊發條，除了落實各項防疫措施，部分旅館自動加裝防疫消毒門，讓住房民眾安心。