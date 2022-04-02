快訊

4縣市擴設專責病房 各縣市至少50間防疫旅館

長榮鋼之爭殷琪挺誰都為難 兄弟最後靠配票定輸贏

疫情不減遊興 蘇花路廊凌晨湧車潮花蓮旅宿住房率逾8成

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園今天上午就有3800名遊客入園。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園今天上午就有3800名遊客入園。圖／遠雄海洋公園提供

清明連假第一天，返鄉、出遊人潮多，蘇花路廊清晨2時時起就湧現南下車潮，花蓮慈濟醫院近日爆發醫護感染，疫情升溫，但未影響到遊客信心，旅宿住房率達到8、9成，遠雄海洋公園上午就湧入3800人，業者預估4天連假將有超過2萬人入園。

公路總局表示，蘇花路廊南下路段從今天凌晨2時起，每小時有1100到1350輛次，到上午10時，宜蘭往花蓮方向車流量累計1萬1443輛，北上則是1031輛，南下車流量與去年清明節同時期相當，較前年增加約6%。

且國5南下車流量高於蘇澳地區及蘇花路廊道路容量，車潮由蘇澳地區回堵到國道5號，蘇花路廊多個路段車多，行車速度緩慢。

花蓮地區旅宿在連假前兩天，住房率都有8、9成。花蓮蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，前2天住房率都超過8成，後2天因為已近連假尾聲，住房率分別是4成和2成，和往年差不多。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡說，往年清明連假幾乎都客滿，今年稍微衰退，也還有8成5到9成。近日花蓮出現確診案例，但對旅宿業沒有明顯影響，雖有客人詢問疫情狀況，實際延期的不到1成。針對防疫，業者都上緊發條，除了落實各項防疫措施，部分旅館自動加裝防疫消毒門，讓住房民眾安心。

遠雄海洋公園今天起至5日連假期間，推出「百元童樂會」購票優惠，3至6歲兒童現場臨櫃購票可享100元優惠，今天上午湧入3800人，業者預估，4天連假會有2萬1000人入園。

花蓮遠雄海洋公園今天上午就有3800名遊客入園。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園今天上午就有3800名遊客入園。圖／遠雄海洋公園提供
清明連假第一天，蘇花改南下車流量大。記者王燕華／攝影
清明連假第一天，蘇花改南下車流量大。記者王燕華／攝影

連假 花蓮 蘇花路廊

延伸閱讀

連假快閃3天！千葉火鍋1大2小「5折」吃到飽　日香生吐司買一送一倒數

連假首日全台濕冷 國5、蘇花路廊湧南下車流

清明節連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局曝壅塞路段

太魯閣事故罹難者設計工作服獲獎 捐贈花蓮消防員

相關新聞

不斷更新／清明節連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局曝壅塞路段

國道各路段車多壅塞，包括國1湖口-新竹南向路段、國1頭屋-銅鑼南向路段、國1王田-員林南向路段、國3大溪-高原南向路段、國3新竹系統-竹南南向路段、國3後龍-西湖服務區南向路段、國3草屯-南投服務區南向路段、國3烏日-霧峰南向路段、國3田寮-燕巢系統南向路段，國10燕巢-燕巢系統東向路段，時速都低於40公里。

東北風及華南雲雨區東移 北北基大雨特報

中央氣象局針對三縣市發布大雨特報。東北風及華南雲雨區東移影響，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

桃園彩色海芋季「芋見愛神」風雨開幕 7.2萬株綻放

桃園市長鄭文燦今天上午出席「2022桃園彩色海芋季」開幕，表示彩色海芋季每年吸引百萬人次造訪，已成為溪海休閒農業區重要的...

別浪費週末假期！露營車住宿初體驗就來這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「露營車住宿」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大露營車住宿地點。

台中國際動漫節今登場 盧秀燕：盼成為漫迷的城市家園

第一屆台中國際動漫節今天開幕，台中市長盧秀燕致詞時說，台中市府重視動漫製作、動漫產業、動漫平台，非常歡迎國際動漫節在台中...

濕冷氣侯影響遊玩心情 連假首日嘉市檜意森活村遊客少

嘉義市最受歡迎的戶外景點檜意森活村每到假日總是遊客如織，今天是清明4天連假首日，原以為也是會有滿滿遊客，卻受到濕冷的天氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。