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桃園彩色海芋季「芋見愛神」風雨開幕 7.2萬株綻放

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
海芋季每周假日安排不同的表演。記者鄭國樑／攝影
海芋季每周假日安排不同的表演。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午出席「2022桃園彩色海芋季」開幕，表示彩色海芋季每年吸引百萬人次造訪，已成為溪海休閒農業區重要的品牌活動，今年主題為「芋見愛神」，種植7.2萬株多達15個品種的各色海芋，數量為歷年之最，其中白紫色、紫色、黑色為特殊品種，搭配2萬株百合及香水百合等花卉，打造繽紛浪漫的花海。

今年彩色海芋節也設置8件裝置藝術，並結合桃園特色文創、小農攤商、防災社區、花卉展售，歡迎民眾今天起至17日，來溪海休閒農業區觀賞彩色海芋，並選購在地農特產品及花卉植栽，在多彩浪漫氛圍中「芋見愛神」。

鄭文燦說，從海芋大門走進彩色海芋的神話殿堂，一路可看到8件裝置藝術包括邱比特、維納斯、月老和牛郎織女愛神們獻上祝福；還有代表「麵包」的財神和象徵「挑戰」的愛情魔龍，為「芋見愛神」主題提供不同的詮釋角度。

農業局表示，開幕第1周逢4天連假，活動也特別安排兒童劇、民歌演唱會及有趣的AR闖關活動，結合6家農場提供多元豐富的農事體驗，讓更多遊客認識溪海休閒農業區的魅力。

農業局長郭承泉表示，桃園彩色海芋季為期16天，橫跨3個周末，這周逢適逢清明兒童連假，以「芋見。童樂派對」為主題，今天大園溪海大自然幼兒園的小朋友帶來舞蹈表演，下午由國內知名「偶偶偶劇團」帶來劇場親子劇「花花森林的大麻煩」，為即將到來的兒童節暖身。3日「青春愛情樂章」，邀請知名民歌手李明德、于台煙、南方二重唱，陪伴大家在花田裡回顧青春往事；5日「小小勇者」AR闖關活動，期盼帶給民眾最充實豐富的體驗。

詳細活動資訊請至「桃園彩色海芋季」官方粉絲專頁查詢，立法委員呂玉玲、黃世杰、湯蕙禎、觀音區農會理事長許文進、龜山區農會理事長劉朝全、大園區農會總幹事呂理標和市府團隊都出席活動。

桃園海芋季有7萬多株多個品種的海芋。記者鄭國樑／攝影
桃園海芋季有7萬多株多個品種的海芋。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦出席桃園彩色海芋季，也為現場的青農社區文創團體加油。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦出席桃園彩色海芋季，也為現場的青農社區文創團體加油。記者鄭國樑／攝影
桃園海芋季在風雨中開幕。記者鄭國樑／攝影
桃園海芋季在風雨中開幕。記者鄭國樑／攝影

海芋 桃園 農會

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