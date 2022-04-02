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冷氣團+華南水氣通過全台濕冷 下周一起春暖花開

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
清明連假天氣。圖／天氣風險公司提供
清明連假天氣。圖／天氣風險公司提供

今天是清明連假的第一天，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，受到大陸冷氣團跟華南水氣通過影響，全台都是濕冷的天氣型態，全台都有機會下雨，不過西半部的雨勢比較零星，下下停停，雨勢也不於太大。北部東北部降雨較多，雨勢也比較持續。

氣溫方面，北部東北部高溫14-16度，低溫14-16度，中部高溫15-17度，低溫14-15度，南部高溫17-23度，低溫15-17度，東南部高溫21-22度，低溫18-19度。廖于霆說，北部以北到東北部整天高低溫變化不大，都是冷，南部東南部還有點溫差變化，感受上來說大致是中午偏涼，早晚冷。

廖于霆說，類似濕冷的天氣型態將持續至明天白天，到了明天夜間，台灣附近水氣變少轉乾，各地的降雨將會趨緩，轉為東北季風型天氣，到了下周一降雨區域就只有迎風面的北部東北部有機會，其他各地轉為多雲或多雲時晴的天氣。氣溫方面，下周一起全台也會開始逐步回溫，到時候又會是春暖花開的感覺了。

廖于霆表示，整個連假，台灣南北部天氣，東西部天氣都不盡相同，每天都會有些變化，如果四天都在外面，雨具與保暖衣物要準備，輕薄的外套也要準備，以因應溫差變化大的春季型天氣。

低溫 高溫

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