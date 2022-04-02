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清明節連假掃墓祭祖加出遊北海岸恐塞 金山警啟動交管

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
清明節連假掃墓祭祖加出遊北海岸恐塞，金山警啟動交管。圖／金山警分局提供
清明節連假掃墓祭祖加出遊北海岸恐塞，金山警啟動交管。圖／金山警分局提供

今天清明節連續假期首日，新北市萬里、金山石門地區各公墓、納骨塔、墓園將湧入大批掃墓祭祖民眾，又逢4天的連假有大批遊客，金山警分局估各風景區周邊道路交通流量將驟增，針對各出入口處及易壅塞道路規畫員警、義交協助交通管制。

─金山區交管地點將管制汽車進入墓區，僅開放機車進入，開車前往掃墓的民眾可將汽車停放於金山青年活動中心、磺港路及磺清路段後再步行前往，今天起到4月5日上午7時至中午12時。

管制地點如下：

1.中山路與中正路入口處。

2.文化二路往公墓路口入口處。

3.金山青年活動中心正門往公墓路口入口處。

4.磺清路往市府環保局金山區清潔隊垃圾車停車場入口處。

5.磺清路海巡崗哨對面路口入口處。

6.第一公墓A道路口往福緣納骨堂入口處。

─石門區交通管制地點為石門區第三公墓，除當地居民外，掃墓車流一律由石門區尖子鹿（北21線）中山路端上山，由尖鹿崙路往台2線下山，管制時間為4月4日及4月5日，上午7時30分至下午1時30分。

金山分局提醒用路人，根據往年交通疏導經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時，金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至晚間6時，民眾可參考上述時間規畫行程，並請隨時注意收聽警廣路況報導。

連續假期期間金山警除派員加強交通疏導管制作為，亦將加強取締酒後駕車，並針對風景熱點及墓園區周邊路段加強取締違規停車。

清明節連假掃墓祭祖加出遊北海岸恐塞，金山警啟動交管。圖／金山警分局提供
清明節連假掃墓祭祖加出遊北海岸恐塞，金山警啟動交管。圖／金山警分局提供

金山 石門 清明節

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