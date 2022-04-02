清明節連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局曝壅塞路段

今天是清明節連假首日，公路總局說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台64線板橋~中和路段、台65線土城銜接國3路段；公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛9203班次，疏運17萬1972人，疏運人數較110年同期減少23.8%；東部國道客運路線共計行駛1,617班次，疏運29萬46人，疏運人數較110年同期減少10.5%。

今天是清明連續假期放假首日，公路總局說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，111年清明連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，清明連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定，共同創造安全的乘車體驗。