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清明節連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局曝壅塞路段
今天是清明節連假首日，公路總局說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台64線板橋~中和路段、台65線土城銜接國3路段；公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛9203班次，疏運17萬1972人，疏運人數較110年同期減少23.8%；東部國道客運路線共計行駛1,617班次，疏運29萬46人，疏運人數較110年同期減少10.5%。
今天是清明連續假期放假首日，公路總局說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，111年清明連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，清明連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定，共同創造安全的乘車體驗。
公路總局預估今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道），主要省道幹道(台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段)及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段），建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
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