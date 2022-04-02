清明連假登場 台南警方緊盯交通地雷區疏導

清明節4天連續假期今天登場，台南市中西區海安路商圈及赤崁樓、孔廟、河樂廣場等古蹟風景區等，警方預估將湧入旅遊人潮，加強各主要道路交通疏導外，期前與各商圈協調周邊路口加派人力及協勤義交人員加強疏導、整理，確保連續假期行車安全與順暢。

同時，警方於連假期間，每日規畫勤務在各聯外道路，各易飲酒場所周邊道路等規畫取締酒後駕車的路檢稽查，嚴加取締，防制酒駕事故發生。

據統計，今年第1季（1至3月份）期間，台南市警二分局針對酒後駕車總計取締270件，其中依公共危險罪送辦147件。警方指出，第1季酒駕肇事共發生14件，較去年同期大幅減少7件，另全般交通事故(A2+A3)共發生1357件，較去年同期減少134件，已見成效。