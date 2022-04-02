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一早7點上路照塞 清明連假首日中部國道南下路段湧車流

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停，預期到中午才會逐漸紓解。

國道3號和美交流道到彰化系統交流道間的南下路段，以及國1王田交流道到彰化系統交流道、彰化系統交流道到彰化交流道間，今天早上都七點不到就出現「紅色警示」，尤其是彰化系統交流道到彰化交流道間更呈現局部塞車

由於今天清晨就下了毛毛雨，視線不是很好，加上車多，車速多放慢，國道第三大隊指出，國1在192公里南下路段，還出現擦撞事故，一度造成塞車，幸好及時排除。

國道警察第七大隊表示，國道3號主要是和美到彰化系統交流道間南下路段，也大約上午7時就出現大量車流，南下快官到烏日、中投到霧峰系統交流道間，車流也逐漸增加，估計到9點以後，也會更為嚴重。

彰化縣陳姓駕駛人說，清明有4天連假，因已提前掃墓，就趁著連假要到花、東玩，也預期也有塞車情形，今天大一早七點就上路，沒想到在國1中部路段還是遇到塞車，但也幸好提前出門，否則會塞得更慘。

國道警方表示，由於車流量大，車輛走走停停，駕駛人要耐心駕駛，保持距離，才能確保行車安全，並要注意路況資訊，必要時建議改道。

今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影
今天是清明節4天連續假期首日，提前掃墓或出遊民眾多，國道中部路段南下一大早不到7點，就湧進大量車流，尤其是國1彰化到王田路段，時速都在40公里左右，車輛走走停停。記者劉明岩／攝影

國道 塞車 清明節

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