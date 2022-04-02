高鐵癱瘓謝龍介批天天給人民驚嚇 黃偉哲啟動緊急應變

昨天下午高鐵鄰近左營站發生東南水泥施工事故，造成雙向無法正常運轉，僅能由南港站行駛至台南站，導致大批搭車及接駁旅客擠爆台南站持續到深夜才疏散，因是連假前夕很多搭車返鄉旅客受到影響，民怨沖天，台南市雖是遭到波及，但因是選舉年也牽動敏感的選舉神經，國民黨台南市長參選人謝龍介就在臉書發文抨擊；台南市府團隊晚間立即動員成立緊急應應小組，由副市長戴謙坐鎮高鐵台南站，協助疏運旅客及周邊交通，募物資為旅客送關懷，黃偉哲也表示會對此一事故衍生之行政成本，台南市政府將對東南水泥求償到底。

謝龍介痛批螺絲鬆掉的政府團隊，每天都有意外狀況發生早已不足為奇，今天 跳電怪小鳥、明天 跳電怪松鼠，工安管理鬆散，今天能夠砸斷電塔，明天就可能砸到高鐵！？謝批口水治國，政治鬥爭的團隊每天都給人民新的驚嚇，百姓生活已經很苦，蘇貞昌院長，請管好團隊，栓緊螺絲好嗎？

謝的貼文有近萬人按讚上千人留言，有人留言施工法比扯鈴還扯，工人也沒有戴安全帽工安如此粗糙令人傻言，民眾更不滿在連休前夕左營北上高鐵斷電，乘客搭接駁到台南搭高鐵，人擠人，又塞又亂，優雅的高鐵一團亂。斷電除了停駛，車廂內也沒有照明也沒有空調。如果是夏天的晚上怎麼辦？還有很多高齡長輩，一直排隊一直站，好辛苦啊！

台南市政府昨晚也成立緊急應變小組，與高鐵及台鐵聯繫後，市警局歸仁分局趕赴現場指揮車流，保大及交通大隊支援周邊交通疏導，並派遣線上警力加強高鐵站、台鐵中洲站、中正南路沿線巡視，視各路口狀況調整崗位，共派遣132人次警力，陸續排除3起因交通事故造成的壅塞。

交通局也協同高鐵公司支援接駁旅客，及至晚間共增援至90部專車，並依據現場警力建議，將歸仁大道（高鐵站4號門前）綠燈號誌秒數放長，疏導接送乘客之車流。黃偉哲也強硬表示，對於此一事故衍生之行政成本，台南市政府將對東南水泥求償到底。緊急應變也贏得肯定，民眾留言說無妄之災，也對市府應變及送暖感到窩心，對協助疏散人員表達辛苦了。

高鐵台南站表示，感謝市府一行晚間10點抵達台南站關懷慰問，市長指示募集物資關懷旅客，共募集明新西點400份

奇美包子，鳳梨酥各500個台鹽礦泉水107箱，從下午5點至晚上11點，台南高雄間應變接駁車，高鐵公司派車55輛，市府與監理站協調派遣35輛，共投入90輛車，行駛220車次，約疏運8800人次。本次事件造成旅客不便，敬請見諒，高鐵公司後續將研議後續求償事宜。