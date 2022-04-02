大甲媽遶境9天8夜 籲信徒自備餐具降低垃圾量

一年一度大甲媽祖遶境盛事，下周五(8日)登場，為期9天8夜，橫跨中彰雲嘉地區，大甲鎮瀾宮說，去年信徒約400萬人參與；環保局指出，往年大甲媽垃圾平均約50噸，去年受疫情影響，一次性餐具用量增加，垃圾增為68噸，呼籲信徒今年自備環保餐具，還能領精美宣導品。

「2022大甲媽祖繞境活動」將於4月8日起駕，展開為期9天8夜的繞境行程。去年，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，受疫情影響，參加遶境的人太多，從點心站份數和送出口罩，碗就超過數百萬個，預估參加人數超過400萬人。

環保局局長陳宏益說，經統計大甲媽垃圾產生量每年平均約達50噸，前年因COVID-19疫情延期辦理，且參加人數減少，垃圾量降為約33噸，去年因防疫政策增加一次性餐具用量，垃圾量暴增到68公噸，相當可觀。

環保局表示，今年大甲媽祖遶境活動邀請途經宮廟設置垃圾分類桶，供民眾隨手做分類，並辦理資源回收物兌換及資收宣導設攤，民眾拿指定回收物，可兌換實用宣導品、出示自備餐具，就贈送精美宣導品。

疫情期間，環保局呼籲，信徒自備餐具，環保又安心，也提醒遶境途中不要邊走邊吃，盡量減少一次性垃圾產生及降低疫情風險。

環保局指出，8日下午1至3時在大甲文昌祠、9日上午7至9時在大肚區公所、12日上午8至10時在外埔區公所停車場、16日上午9至11時在沙鹿區中山路298號前及16日下午4至8時在清水朝興宮等5處，辦理資源回收宣導兌換活動。

民眾持廢電池、廢光碟、廢紙餐具(請先清洗或擦拭乾淨)、廢資訊物品等資源回收物兌換各式贈品，訊息可上環保局資源回收網查詢： https://recycle.epb.taichung.gov.tw/news/news_01.asp。