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清明連假基隆警方提替代道路免塞車 基金公路調撥車道
今天開始為期4天的清明節連續假期，除掃墓祭祖外，也會有不少民眾規畫出遊行程，基隆熱門景點對海科館、正濱色彩屋及和平島公園等恐出現車潮，警方提出來程、去程可選擇從替代道路前往及離開，以避開車潮；另因應金山、萬里熱門旅遊景點，金二、三路往基隆東行實施調撥車道措施，紓解掃墓及旅遊車潮。
市警局第二分局表示，針對海國立洋科學博物館、正濱色彩屋及和平島公園等風景區及市區周邊道路規畫編排交通疏導人員，維持交通順暢，遊客於來程、去程可選擇從替代道路，避免塞車。
往台北方向疏導路線：
─和平島公園→社寮橋→瑞芳方向接台62線
─正濱彩色屋→祥豐街→立德路→接台62甲線
─海科館→往瑞芳方向接台62線，或由北寧路→左轉調和街→深澳坑路方向接台62線
往基隆市區方向疏導路線：
─和平島公園→社寮橋→北寧路→祥豐街→市區方向
─正濱彩色屋 →中正路→祥豐街→市區方向
─海科館→北寧、調和街口→調和街→深澳坑路往市區
警方建議多利用周邊停車空間，包含海科館停車場、海科館（探索館）停車場、潮境公園停車場、碧砂漁港ABC區停車場、和一路停車場、和平島公園停車場、正濱漁會停車場等，再搭配大眾交通運輸工具或步行至各景點。
而新北市金山、萬里地區屬熱門旅遊景點，但每到假日或連假都會大塞車，基隆市警察局為維護連假期間基金公路交通順暢，2至5日辦理基金二、三路往基隆方向調撥車道，紓解掃墓及旅遊車潮。
交通隊長張豫立表示，3月26、27日下午時段施行彈性調撥車道成效顯著，根據Google Map即時路況顯示，啟動調撥車道後1小時，原本壅塞節點獲紓解，車流速率明顯提升，清明節連假期間每天下午4時至8時，視車流情形調，持續辦理彈性調撥車道措施。呼籲用路人遵守交通管制作為，行駛調撥車道務必開啟大燈，切勿違規臨停。
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