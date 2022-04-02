快訊

圖解新聞／本土疫情今年新高 清明掃墓先看清各地規定

宜蘭市中山國小傳1生染疫 今早10點全校篩檢估逾900人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／清明連假首日國道一早紫爆 往國5排隊7公里

聯合報 / 記者曹悅華楊德宜／台北即時報導
今天清晨國道多處路段車多壅塞，楊梅-高架楊梅端南向路段、湖口-湖口服務區南向路段紫爆，時速只有18、19公里。圖／取自高公局網站
今天清晨國道多處路段車多壅塞，楊梅-高架楊梅端南向路段、湖口-湖口服務區南向路段紫爆，時速只有18、19公里。圖／取自高公局網站

（7:00更新）

今天是清明節連續假期首日，高速公路局預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

今天清晨國道多處路段車多壅塞，包括國1中壢轉接二-新竹南向路段、彰化系統-彰化南向路段，國3新店-木柵北向路段、三鶯-龍潭南向路段等；其中，楊梅-高架楊梅端南向路段、湖口-湖口服務區南向路段紫爆，時速只有18、19公里。國5南向匝道排隊狀況：國3南向往國5南港系統排隊3.5公里，國3北向往國5南港系統排隊7公里。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道及國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

高公局說，今天清晨4時起出現車多，預估至下午4時始紓解，高公局建議國5南向連假首日早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

依觀光局公布資料，連假期間以第2日訂房率較高，東部宜花東地區最高達7成，高公局預估國5將有大量旅遊車潮湧現，建議妥善規劃行程以避開壅塞時段及路段。

國道疏導措施。圖／高公局提供
國道疏導措施。圖／高公局提供

國道 彰化 新竹

延伸閱讀

注意！防清明連假掃墓車潮 豐原地區道路管制方案出爐

清明連假展開 竹縣警局公布交通疏導措施

自由車／美利達彰化經典百K倒數 參山管理處送消費券

挽救凋零彰化永樂街 二手書、花藝等9家創意文青店進駐

相關新聞

不斷更新／清明連假首日國道一早紫爆 往國5排隊7公里

今天是清明節連續假期首日，高速公路局預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

冷氣團+水氣襲台低溫下探12度 吳德榮：好天氣等下周一

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台北測站5時觀測14.3度，4捨5入已達大陸冷氣...

高鐵癱瘓謝龍介批天天給人民驚嚇 黃偉哲啟動緊急應變

昨天下午高鐵鄰近左營站發生東南水泥施工事故，造成雙向無法正常運轉，僅能由南港站行駛至台南站，導致大批搭車及接駁旅客擠爆台...

大甲媽遶境9天8夜 籲信徒自備餐具降低垃圾量

一年一度大甲媽祖遶境盛事，下周五(8日)登場，為期9天8夜，橫跨中彰雲嘉地區，大甲鎮瀾宮說，去年信徒約400萬人參與；環...

清明連假首日 蘇花改南下車潮今晨湧現

清明4天連假今天登場，蘇花改蘇澳端南下車潮凌晨4點起湧現，早上7點多車流量大，車流停等尾端到國五蘇澳交流道，預計下午4點...

清明連假基隆警方提替代道路免塞車 基金公路調撥車道

今天開始為期4天的清明節連續假期，除掃墓祭祖外，也會有不少民眾規畫出遊行程，基隆熱門景點對海科館、正濱色彩屋及和平島公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。