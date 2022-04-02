不斷更新／清明連假首日國道一早紫爆 往國5排隊7公里

（7:00更新）

今天是清明節連續假期首日，高速公路局預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

今天清晨國道多處路段車多壅塞，包括國1中壢轉接二-新竹南向路段、彰化系統-彰化南向路段，國3新店-木柵北向路段、三鶯-龍潭南向路段等；其中，楊梅-高架楊梅端南向路段、湖口-湖口服務區南向路段紫爆，時速只有18、19公里。國5南向匝道排隊狀況：國3南向往國5南港系統排隊3.5公里，國3北向往國5南港系統排隊7公里。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道及國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

高公局說，今天清晨4時起出現車多，預估至下午4時始紓解，高公局建議國5南向連假首日早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。