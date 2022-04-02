冷氣團+水氣襲台低溫下探12度 吳德榮：好天氣等下周一

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台北測站5時觀測14.3度，4捨5入已達大陸冷氣團標準，2020年4月13日甚至有寒流，今年並非特殊。

吳德榮說，今天水氣移入，中部以北轉有陣雨，並逐漸擴及全台，明天白天全台持續有雨；今晚起中部以北有較大雨勢，應注意；明晚水氣已通過、降雨停歇。受大陸冷氣團影響，各地皆濕冷，平地最低溫仍在12度左右，春寒料峭注意保暖。北部12至16度，中部13至20度，南部14至23度，東部14至20度。

吳德榮說，下周一、周二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。

他表示，下周三持續晴朗穩定的天氣，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；下周四小股東北風增強，迎風面有小變化；影響輕微；下周五恢復晴朗穩定的天氣。另外，各國模式皆模擬一週之後，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象，需持續觀察。