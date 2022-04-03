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長棍麵包和吐司誰熱量低？ 營養師破迷思：這樣吃才不容易胖

聯合新聞網 / 綜合報導
法式長棍麵包和吐司的熱量不同，但除了熱量之外，是否容易發胖也和飲食方式有關。圖片來源／ingimage
法式長棍麵包和吐司的熱量不同，但除了熱量之外，是否容易發胖也和飲食方式有關。圖片來源／ingimage

一片片的白吐司，或是切成片狀的法式長棍麵包，都是常見的麵包類主餐。而雖然它們同樣都是麵粉製品，但熱量等條件卻有一些不同。最近日本營養師，就在媒體上分析，指出兩者的營養差異在哪。

日本營養師由香里近日在「サンキュ！」撰文，表示除了麵粉之外，吐司原料還可能有牛奶、脫脂奶粉、奶油、乳馬琳、起酥油等材料混入其中，除了製造出口感之外，還讓吐司有著較多的水分。

相比起來，法式長棍麵包就是麵粉、麵包酵母、水和鹽等等而已，儘管脂肪含量較少，但是水分也較少，碳水化合物比例較大，使得同重量的情況下，法式長棍麵包的熱量是高於吐司的。

不過雖然熱量較高，但實際在吃的時候，因為法式長棍麵包質地較硬的關係，使得一般人多半都會充分咀嚼之後才下嚥，這個動作會刺激體內的組織胺，讓人容易獲得飽足感。所以雖然熱量較高，但是法式長棍麵包容易吃一點就飽，不太會吃過量變胖。

反而柔軟美味的吐司，容易兩三口就下嚥，吃了還是容易餓，讓人會想吃更多片吐司或者其他食物。如果想吃吐司吃得飽又不會過量，可以盡可能挑選切片較薄，以及混有雜糧五穀一類的吐司，並且徹底烤成香脆的狀態，就容易滿足口腹之慾。

至於法式長棍麵包，許多人會在放久變太硬時，乾脆弄成類似「法式吐司」的方式去料理，但這樣子就有熱量暴增的風險。因此可以用切成麵包丁的手法，來替代做成其他料理的方式，如此一來就能繼續享用法式長棍麵包本來的美味，也不用擔心吃太多會變胖。

麵包

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