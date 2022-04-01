高雄東南水泥拆廠驚險21秒 怪手司機跳車狂奔撿回一命

高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡，但這起事故也壓倒鄰近高壓電塔，波及高鐵、台鐵車輛纜線，直到晚上才清除完畢，市府強調，將嚴查究責。

最新事故畫面露出，下午3時許，正在執行東南水泥廠拆除工程的怪手司機，位在預定拆除的巨大儲存槽底，眼看倒塌方向不對勁，隨即跳車狂奔逃離現場，幸運躲過巨槽重壓。

市府工務局指出，東南水泥生料庫高塔拆除過程不慎倒塌造成台鐵、高鐵停駛事件，市府隨即派出工務局、消防局、警察局、勞工局、台電、台鐵等共計200多人到場搶修協處。

為配合搶修工作，雙鐵線路斷電2小時，於晚上7時搶修，清除倒塌殘繞的電纜，於8時40分完成全線電力搶修，台鐵於9時恢復通車，高鐵預計最快深夜11時可恢復雙向正常營運。