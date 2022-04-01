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東南水泥舊廠拆除出包 高市府開罰逾500萬

遍布12縣市 北市再公布10張「海量足跡」

高雄東南水泥拆廠驚險21秒 怪手司機跳車狂奔撿回一命

聯合報 / 記者陳弘逸徐白櫻王慧瑛王昭月／高雄即時報導
當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡。圖／讀者提供
當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡。圖／讀者提供

高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡，但這起事故也壓倒鄰近高壓電塔，波及高鐵台鐵車輛纜線，直到晚上才清除完畢，市府強調，將嚴查究責。

最新事故畫面露出，下午3時許，正在執行東南水泥廠拆除工程的怪手司機，位在預定拆除的巨大儲存槽底，眼看倒塌方向不對勁，隨即跳車狂奔逃離現場，幸運躲過巨槽重壓。

市府工務局指出，東南水泥生料庫高塔拆除過程不慎倒塌造成台鐵、高鐵停駛事件，市府隨即派出工務局、消防局、警察局、勞工局、台電、台鐵等共計200多人到場搶修協處。

為配合搶修工作，雙鐵線路斷電2小時，於晚上7時搶修，清除倒塌殘繞的電纜，於8時40分完成全線電力搶修，台鐵於9時恢復通車，高鐵預計最快深夜11時可恢復雙向正常營運。

市府強調，目前已責成工務局及勞工局，明起針對東南水泥場址再度發生工安事故，調查並嚴格查處追究責任。

高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，波及高壓電塔與怪手。圖／讀者提供
高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，波及高壓電塔與怪手。圖／讀者提供
當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡。圖／讀者提供
當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡。圖／讀者提供
當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡。圖／讀者提供
當時在塔底施工的怪手駕駛察覺倒塌方位不對，便隨即棄車狂奔，所幸撿回一命未釀成傷亡。圖／讀者提供
高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，波及高壓電塔與怪手。圖／讀者提供
高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，波及高壓電塔與怪手。圖／讀者提供
高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，波及高壓電塔與怪手。圖／讀者提供
高雄楠梓區東南水泥廠今天下午執行水泥槽拆除工程，巨大儲存槽不明原因倒塌，波及高壓電塔與怪手。圖／讀者提供

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