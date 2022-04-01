日立冷氣台中捷運品牌列車啟動 7月底前親身體驗升級淨化科技

疫情持久戰還未看到終點，讓居家空氣品質的潔淨度愈來愈受到重視，標準也愈來愈高，除了要持續吹出的乾淨空氣，連空調本身的清潔也不可馬虎。日立冷氣首度與台中捷運合作推出年度最新科技「凍結洗淨2.0+」主題品牌列車，從車體彩繪外觀到車體內裝設計超吸睛。即日起至7月底搭乘台中捷運，就有機會身歷其境了解日立冷氣引領業界的空調潔淨科技，感受尖端空調科技的獨特魅力。

日立冷氣品牌列車車身搶眼的品牌色系及air視覺帶出同步日本科技，凍結洗淨2.0+搭載獨家電離科技全新機種，巧妙運用凍結洗淨科技運轉過程「凍結、洗淨、熱風、電離抑菌」不同運作階段代表的顏色，展現出尊榮系列新機種的科技感與氣勢。車廂內的系列海報則更進一步說明，凍結洗淨2.0+科技將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉同時加熱熱交換器，加速機體內部乾燥、抑菌，並透過室內機風扇逆轉，將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌。

先進的淨化科技，加上PM0.1濾網、防霉風扇、銅管防黴防腐蝕科技、5段機體防霉、露水盤銀離子抑菌等，日立變頻冷氣人性化設計超貼心，室內機面板上彩色液晶螢幕結合動畫、顏色提示，並以3色燈號顯示功能和運轉狀態，更可偵測PM2.5濃度並顯示數值，室內空氣品質看得到；結合全新高效率風道設計，運轉安靜無聲，節電科技更導入高性能變頻控制器，效率提升60%，配合壓縮機及馬達採用PAM全直流變頻控制，將最小電力發揮最大冷、暖能力，能效超越國家一級更省電。

除了使用全新日本製壓縮機，達CSPF一級能效，省電又耐用之外，日立空調家用全系列機種今年亦全面升級搭載凍結洗淨功能，潔淨力全面提升，輕鬆替消費者解決冷氣內部清潔問題。日立冷氣將持續開發淨化科技，強化空調潔淨力，讓消費者能夠「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。