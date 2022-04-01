清明連假首日最塞！ 國道防6地雷路段 國5天沒亮就開塞

明天是清明連假第一天，也是國道交通量最大的一天，以南向車潮為主。交通部高公局預估，國道有六大地雷路段，其中國1楊梅到新竹預計從清晨5時開始塞到下午3時，國5南港系統到頭城從清晨4時塞到下午4時。

高公局說，今天是清明節連續假期前一天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向桃園至中壢、湖口至新竹、后里至大雅，國3南向中和至樹林，北向大溪至樹林，國10仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。截至下午5時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。

高公局說，清明節連續假期首日，預估國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，相關疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道及國5南港系統交流道南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。行車時間是三到五倍。