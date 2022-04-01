超崩潰！旅客搭高鐵突停新竹 用「區間車速度」慢駛中

今天是清明連假前一天，正值返鄉尖峰，不過高鐵卻供電異常，變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。一名搭乘657車次的民眾向本報表示，列車在新竹站停留又復駛然後又暫停，後來用「台鐵區間車速度行駛中」，沒想到提前回家卻遇到這種窘況。

該民眾向本報表示，自己搭乘的列車滿載提前返鄉的旅客，卻突然在新竹站停留超過5分鐘，但車上並未廣播告知發生什麼事，一查才知道高鐵電車線沒電，民眾擔心表示，已經接近下班時間，希望不要延誤返鄉時間。

該民眾說，從新竹站離開10分鐘後，列車開到一半又暫停，心想「還好我有應位可坐」，是不幸中的大幸，但還是希望不要停太久，畢竟列車上滿滿都是人，返鄉心切，自己也是提早回家想說避開人潮。

該民眾說，列車後來用台鐵區間車速度行駛，真的不誇張地慢，只好安慰自己正在停路邊看樹。

台灣高鐵公司表示，下午3時39於左營路段發生供電異常，經查係鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。

高鐵說，受此事件影響，將變更運轉區間為南港站至台南站，同時已啟動台南至左營站間台鐵及遊覽車旅客接駁服務，敬請旅客配合車站人員引導。高鐵公司已成立緊急應變中心應處，後續相關訊息，將另行簡訊通知。