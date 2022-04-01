新營醫院程榮輝醫師創新疝氣手術 登上國際學刊

衛福部新營醫院外科主治醫師程榮輝改良現行疝氣手術、開發「自體組織及人工網膜合併修補術(TMC Repair)」、能大幅降低復發率，日前登上今年「外科前瞻學術」國際知名醫學期刊，程榮輝今天介紹這項創新方法、讓疝氣手術更精準完善。

疝氣俗稱脫腸、墜腸，民間也有「大小仙」或「大卵泡」等說法，是腹腔內部份臟器經由組織異常或缺損，造成「不正常突出」現象，一般好發於鼠蹊、腹股溝處。典型的疝氣症狀是當腹部用力時，在腹股溝、鼠蹊溝或陰囊部位有隆起腫大，有時不用力或睡覺時會消失。

成人腹股溝疝氣目前醫界常使用無張力人工網膜、取代傳統組織修補，不過雖然網膜可覆蓋鼠蹊部恥骨孔、防止疝氣再發生；不過程榮輝發現，人工網膜修補術雖然降低了復發比率，因沒有補強「腹股溝後腹壁腹橫肌弓」與「髂恥束」等相鄰「脆弱區」，還是可能因不當使力或意外而復發，因而嘗試將自體（Tissue）與人工網膜（Mesh）修補術結合（Combined），開發出新的治療方法，命名為「自體組織及人工網膜合併修補術(TMC Repair)」。

程榮輝統計五年內他以這種新方式治療了1169名成人腹股溝疝氣病患，術後復發率只有0.68%，目前國際頂尖醫療機構成人腹股溝疝氣術後率多超過1%甚至更高，新技術將更加造福患者。

程榮輝指出，TMC還可減少疝氣手術併發症，且傷口小、免拆線，術後即可下床走動返家，更快速回到日常工作生活，大大提升術後舒適、生活品質，「更顛覆一般疝氣開刀必需住院的刻板印象」。

程榮輝表示，疝氣發生時患者常有程度不等腹部疼痛及腹部下墜感，最嚴重的會腸阻塞，造成腸壞死、敗血症死亡，唯一的治療方法就是開刀。

程榮輝曾到美、日及全球知名的加拿大修迪式疝氣醫院(Shouldice Hospital)研修疝氣治療；而除台灣疝氣醫學會、海峽兩岸疝氣醫學會，他還參加國際亞太疝氣醫學會相關事務，曾任2017年亞太疝氣醫學會國際大會組織委員會委員，經常學術專業演講，並擔任醫師專業指導座長，獲得疝氣指導醫師的頭銜。