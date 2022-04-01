癌嬤等不到的暖心蓄髮 小四男孫將這份愛轉捐助癌友

「兒童節也可以過得很不一樣」，高雄文德國小4年級男童林頎因阿嬤罹癌化療掉光頭髮，他想留長髮捐給阿嬤做假髮，無奈阿嬤卻等不及，人生留下遺憾，不過他把這份心意轉為幫助其他癌友，今天將留了4年的長髮捐出，希望幫助病友重建門面，盡管蓄髮過程常被誤以為女生，上廁所也被譏為「跑錯廁所」，他仍堅定助人的信念。

文德國小今天共有14名學生、2名老師響應「絲絲柔情，文德有愛」捐髮行動，這是學校兒童節慶祝活動的一環，大家一起將不染不燙、30公分以上的頭髮，捐給「台灣癌症基金會」。

響應捐髮的學生，有女同學已經長髮5年，其中蓄髮4年的4年級男同學林頎淵，也捐出長髮。林頎淵母親吳俐臻說，頎淵一年級時看見外婆癌症化療掉光頭髮，想留長髮給阿嬤做假髮，4年前開始蓄髮，常被誤認是女生或以為他走錯廁所，後來阿嬤癌末離世，她曾跟兒子說「不要再留長髮了好不好？」但頎淵堅持繼續留。