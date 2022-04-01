民眾黨爆「行控4.0」發包有弊 台鐵聲明4點澄清

太魯閣號事故明天將滿一周年，民眾黨立委蔡壁如今天爆料，台鐵「行控4.0」發包有弊，「政府竟讓一家沒有任何得獎實績的公司，騙取國家超過1億元的補助」，要求經濟部、交通部、外交部跨部會整合調查，看當中有無官商勾結情事。對此，台鐵也做出四點聲明澄清。

蔡壁如指出，「理立公司」宣稱是美國佛羅里達州JTA（傑克遜維爾市交通運輸局）的自駕服務系統供應商，然而實際寫信給JTA，答案是「沒有」。但理立先騙到經濟部頒發「2020系統整合輸出獎」，拿到經濟部5200萬元補助，去年10月又拿到台鐵「以多元通訊為架構之行車控制4.0系統」，決標金額是5640萬元。

蔡壁如表示，台南市長黃偉哲2021年4月與理立簽署合作意向書，結果台南自駕巴士的人工介入率高得離譜，目前該計畫胎死腹中，5200萬元補助就這樣沒有了。「騙到台鐵、台南市政府一堆標案，到目前為止什麼都沒有做出來，中間有沒有官商勾結情事？」她也要求，經濟部、交通部、外交部必須查證理立是否真是JTA供應商，如果最後查證謊報，必須撤回對理立的補助，並要求賠償。

以下為台鐵四點聲明：