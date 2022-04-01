手作玩偶贈病童 兒童節傳溫馨

星願社團慈善團體超過300位志工以針線手工縫製178隻手作玩偶送給嘉義基督教醫院病童，讓暫時無法外出慶祝兒童節的孩子們喜出望外，在疫情之下現場氣氛格外溫馨。星願社團團長張逸芬表示，每件鉤織玩偶上都附有張手寫祝福卡，希望每一個為健康奮戰的孩子成長之路都有玩偶相伴，能感受到滿滿的祝福與愛的傳遞。

「I星。願 - i Star Volunteers 手作志工團」團長張逸芬說，家庭有兒童病痛時，不論對家人或家計都會造成影響，因此開始號召「織女志工」鉤織玩偶送給有需要的團體，這次有超過300名志工，手工一針一線鉤織做成玩偶，透過鉤針大小、不同線材以及施作手勁讓每隻玩偶顏色、大小、體態、配飾都略有不同，象徵著每個孩子的獨一無二。

嘉基早療中心共收到178隻玩偶，除了送給慢飛天使，社工們也安排慢慢猴吉祥物人偶出場，在兒童節前夕將玩偶送到病房裡的孩子手上，配合歡快的音樂與互動，讓醫院多點溫度，孩子和家長也多點笑容。