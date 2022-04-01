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手作玩偶贈病童 兒童節傳溫馨

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節前夕將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。圖／嘉義基督教醫院提供
慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節前夕將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。圖／嘉義基督教醫院提供

星願社團慈善團體超過300位志工以針線手工縫製178隻手作玩偶送給嘉義基督教醫院病童，讓暫時無法外出慶祝兒童節的孩子們喜出望外，在疫情之下現場氣氛格外溫馨。星願社團團長張逸芬表示，每件鉤織玩偶上都附有張手寫祝福卡，希望每一個為健康奮戰的孩子成長之路都有玩偶相伴，能感受到滿滿的祝福與愛的傳遞。

「I星。願 - i Star Volunteers 手作志工團」團長張逸芬說，家庭有兒童病痛時，不論對家人或家計都會造成影響，因此開始號召「織女志工」鉤織玩偶送給有需要的團體，這次有超過300名志工，手工一針一線鉤織做成玩偶，透過鉤針大小、不同線材以及施作手勁讓每隻玩偶顏色、大小、體態、配飾都略有不同，象徵著每個孩子的獨一無二。

嘉基早療中心共收到178隻玩偶，除了送給慢飛天使，社工們也安排慢慢猴吉祥物人偶出場，在兒童節前夕將玩偶送到病房裡的孩子手上，配合歡快的音樂與互動，讓醫院多點溫度，孩子和家長也多點笑容。

嘉基早療中心主任穆春香說，由於防疫考量，醫院的陪病措施相對嚴格，許多在醫院陪伴孩子的父母經過多重考量，選擇獨自照顧全程，可能一待就是數天，無法好好休息，也不方便外出走動，孩子跟父母都悶得辛苦，非常感謝星願社團的「織女」們無比用心，讓孩子有個難忘的兒童節。

慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節前夕將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。圖／嘉義基督教醫院提供
慢慢猴吉祥物人偶，在兒童節前夕將玩偶送到兒童病房，與孩子們互動。圖／嘉義基督教醫院提供
志工們製作的每個布偶都是獨一無二。圖／嘉義基督教醫院提供
志工們製作的每個布偶都是獨一無二。圖／嘉義基督教醫院提供
織女志工們進行鉤織娃娃的教學分享。圖／嘉義基督教醫院提供
織女志工們進行鉤織娃娃的教學分享。圖／嘉義基督教醫院提供

兒童節 父母 疫情

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