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台大研究空污恐傷年輕人的心 醫籲加嚴空品標準

中央社 / 台北1日電

台大醫院研究團隊追蹤空污對年輕人健康影響，發現都會區的空污來自交通及工業污染，空污的懸浮微粒會增加頸動脈中內皮層厚度，長期恐影響心血管健康，籲政府加嚴空品標準。

台大醫院今天舉辦「研究空氣污染對年輕人心血管健康的不良影響」記者會，說明院內環境暨職業醫學部主任蘇大成率研究團隊，過去2年來，邀請886名12至30歲青少年與年輕人，進行一系列環境污染對心血管健康的影響的研究，鴻海集團創辦人郭台銘也受邀出席。

研究顯示，交通及工業污染物中排放的廢氣的1,3-丁二烯，幾乎對心血管有全方位的不良效應；而台北都會區空污，包括細懸浮微粒（PM2.5）、氮氧化物（NOx）以及內含的錳、鐵、銅、鋅、硫等成分，會明顯的增加頸動脈中內皮層的厚度，而空氣污染來源主要來自於交通與工業廢氣。

蘇大成指出，頸動脈中內皮層的厚度是早期動脈硬化的指標，厚度增加代表未來心肌梗塞跟腦中風機率都會提升。他並以「礦坑裡的金絲雀」來形容研究發現的重要性，政府與企業都要正視這樣的警訊。

此外，蘇大成與台大公衛學院前院長詹長權、台大公衛學院教授吳章甫、義大醫院職業醫學科醫師陳思穎也共同組成研究團隊，加入歐盟ESCAPE跨國空氣污染研究計畫，進行一系列本土研究，先前已證實台北都會區的空污，對成年人造成不良的心血管效應，包含發炎指標、血液凝固因子增加、心律變異性變差等。

蘇大成強調，國家應針對空氣品質標準設定較嚴格的標準，是否與世界衛生組織（WHO）齊一，由目前的日平均值PM10小於每立方公尺100微克及PM2.5每立方公尺35微克，分別改為小於每立方公尺45和15微克，並嚴格要求改善全國工廠排放污染與管制汽機車排放污染，促進全民的心臟血管健康。

台大醫院 空污 PM2.5

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