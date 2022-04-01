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國內飛機票4月底喊漲 陳玉珍協調中央增加居民票價補貼

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
民航局長林國顯日前拜會立委陳玉珍，說明機票票價將調漲，但為照顧離島居民，民航局將提供票價差額補助，減輕居民負擔。圖／立委陳玉珍提供
民航局長林國顯日前拜會立委陳玉珍，說明機票票價將調漲，但為照顧離島居民，民航局將提供票價差額補助，減輕居民負擔。圖／立委陳玉珍提供

「漲」聲響起！因應國際燃油價格調漲，國內航空業者已公告將自4月30日起調高票價。金門立委陳玉珍表示，去年7月間，航空業者無預警調漲國內機票，引發離島3名立委不滿，要求民航局應設立緩漲機制。此次油價連3個月大漲，民航局長林國顯日前來拜會她，說明機票票價將調漲，但為照顧離島居民，民航局將提供票價差額補助，減輕居民負擔。

陳玉珍說，根據民航局的資料顯示，此次票價調漲，主因是今年2月、3月、4月國內航空燃油價格分別為每公升20.58元、22.64元及28.15元，連續3個月平均油價為23.79元，已達到調漲航空票價每公升21.74元的門檻，國內航空業者依法可公告調漲全額機票價格。預估此次票價漲幅將從3.9％到6.4％，新舊全額票價差額從54元到147元不等，視航線及不同航空業者而定。平均漲幅約5.1％，平均上漲金額為108元，預計將自4月30日起生效。

陳玉珍向林國顯提及，經過上次國內航空票價無預警漲價後，此次民航局事先與離島3立委溝通的作法，確實展現良好互動溝通模式，但對於離島居民票價部分，政府仍應想辦法解決，不能任由仰賴空中交通的離島居民，負擔愈來愈高的交通往返費用。

林國顯回應表示，基於照顧離島居民，此次國內機票調漲，民航局會以補助離島居民票價差額的方式，讓離島居民的負擔維持不變，請離島鄉親放心。

除票價問題外，陳玉珍也向林國顯反映金門航空站其他有待改善事項，像金門航空站APP近期無法使用，是否需要版本更新，以提供鄉親更快速、便捷的航空相關資訊。另外第三停車場到航站之間的道路是否可能增設風雨走廊，讓航站整體設施更為完善，這些議題也請民航局帶回研議。

油價連3個月大漲，國內航空業者將於4月底全面調漲航空票價。記者蔡家蓁／攝影
油價連3個月大漲，國內航空業者將於4月底全面調漲航空票價。記者蔡家蓁／攝影

票價 民航局 陳玉珍

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