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全中運聖火傳遞起跑 花蓮2天4確診規畫嚴密防疫措施

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
全國中等學校運動會即將在花蓮登場，縣府今天舉辦聖火傳遞起跑典禮。圖／花蓮縣政府提供
全國中等學校運動會即將在花蓮登場，縣府今天舉辦聖火傳遞起跑典禮。圖／花蓮縣政府提供

全國中等學校運動會將於16日起在花蓮登場，一連6天賽事，將有23個運動項目、上萬名選手齊聚。針對近日花蓮疫情升溫，2天已有4名確診個案，花蓮縣府表示，全中運將以最嚴謹、高規格、依據中央指引做好防疫工作，所有競賽場館採單一入口，若場館內有人確診，該場館將停賽3天。

全中運聖火3月24日起展開全台傳遞，先到離島連江縣、金門縣及澎湖縣，再回到花蓮，今天在花蓮縣政府舉行聖火傳遞起跑儀式，由縣長徐榛蔚及出席貴賓將聖火交棒給太昌國小聖火隊，5日起全台逆時針傳遞，12日再回到花蓮。

徐榛蔚說，花蓮縣府前年爭取舉辦全民運動會，修繕縣內28個運動場館，讓花蓮縣籌辦大型全國運動會的能量被看見。但全中運更是難上加難，尤其賽事關係到全國中等學校學生成績，每個場館都必須符合國際賽事標準，歡迎16日至21日來到花蓮，為青春又熱血的選手們加油打氣。

不過，全中運再半個月就要登場，卻面臨花蓮疫情升溫，連續兩天出現確診個案。對於全中運防疫措施，縣府代理祕書長饒忠說，原本就依照中央指引，提送防疫計畫，包括比賽前須出示2天內的篩檢陰性證明、比賽場館都採單一入口、體溫超過37.5度禁止入場；比賽時若場館內有確診，就會宣布該場館停賽3天，延誤的賽程再跟體育署研究如何補賽，以確保選手權益。

饒忠表示，大會設有防疫應變小組，密切和中央、體育署聯絡，也已通知各縣市、各參賽學校，若選手、裁判、工作人員有居家隔離或自主健康管理，務必通報。若是中央防疫有升級或其他新的指引，都會依照辦理。

全國中等學校運動會即將在花蓮登場，縣府今天舉辦聖火傳遞起跑典禮。圖／花蓮縣政府提供
全國中等學校運動會即將在花蓮登場，縣府今天舉辦聖火傳遞起跑典禮。圖／花蓮縣政府提供
全國中等學校運動會即將在花蓮登場，縣府今天舉辦聖火傳遞起跑典禮。圖／花蓮縣政府提供
全國中等學校運動會即將在花蓮登場，縣府今天舉辦聖火傳遞起跑典禮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 聖火 徐榛蔚

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