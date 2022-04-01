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淨零碳排路徑與策略 學者：不應忽略森林碳匯的角色

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台大風險中心與願景工程基金會今天在台北文創大樓舉辦「淨零碳排的理想與現實 與媒體的早餐約會」論壇，中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基出席分享。記者余承翰／攝影
台大風險中心與願景工程基金會今天在台北文創大樓舉辦「淨零碳排的理想與現實 與媒體的早餐約會」論壇，中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基出席分享。記者余承翰／攝影

推動2050年淨零碳排，但在國發會公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明中，並沒提到碳費、碳稅、以及碳計價問題；學者認為，不應該忽略森林的角色，森林碳匯應該可以更積極運用，此外，減碳需要經費，財政部門的角色應該加入，但這次政府規畫並沒有看見。

願景工程基金會與台大風險中心共同倡議，舉辦「淨零碳排的理想與現實—與媒體的早餐約會」論壇，針對國發會甫公布的淨零碳排路徑圖，邀請各領域專家，針對「淨零路徑通不通？」以及「淨零治理行不行？」兩大面向，評析台灣的淨零碳排執行的可行性。

中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基表示，台灣的森林面積占了三分之二 ，政府公布的路徑策略內，森林碳匯21個百萬噸，但做30年僅能增加1個百萬噸，「這是非常保守的」，也是非常浪費森林的做法。

蕭代基表示，森林應該利用，種植長大後，利用木材，一直循環，一直再種，盡量利用森林吸碳、減碳，利用木材用於各式的家具建築，把碳留在木材哩，不是讓森林任其老死；這部分在政府的規畫中，沒有考慮到，另外，木材也可以拿來作為生質能源，但同時也要做碳排放的捕獲、再利用及封存（CCUS）。

蕭代基說，目前大量排碳，是對後代子孫的「碳債」，要利用負排碳技術將碳移除，但若未來派碳量仍這麼高，移除的經費哪裡來？因此他建議，現代人開始存錢，比如挪威北海油田賺了錢，規定現代人不能使用，讓後代子孫使用，也因此，收碳費不夠，收碳稅才能抑制需求成長，另外存一大筆基金，做這工作。

蕭代基表示，這次國發會公布2050淨零碳排路徑，卻沒有看到財政部的角色，他以英國為例，英國財政部是第一個跳出來做淨零碳排並且進行報告，因為國家的財政工具在財政部手上，讓環保署收碳費碳稅，環保署僅收一點點，無法做這工作，減碳外還要儲碳，減碳要用碳計價、收碳稅，還要成立儲碳基金，利用利息購買儲碳費，可以先從森林開始做起。

中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，政府規畫淨零碳排路徑，制度上不要遺漏任何一個人；碳匯路徑放進去後，對森林管理可以加倍，建議對現有的森林，應該有更多管理。

台大風險中心與願景工程基金會今天在台北文創大樓舉辦「淨零碳排的理想與現實 與媒體的早餐約會」論壇，中興大學環境工程系教授莊秉潔出席分享。記者余承翰／攝影
台大風險中心與願景工程基金會今天在台北文創大樓舉辦「淨零碳排的理想與現實 與媒體的早餐約會」論壇，中興大學環境工程系教授莊秉潔出席分享。記者余承翰／攝影

減碳 英國

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