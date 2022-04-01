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加入CPTPP恐衝擊農產 蘇貞昌承諾：設立農業升級基金

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委陳明文今於立法院質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道
民進黨立委陳明文今於立法院質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道

民進黨立委陳明文今於立法院質詢行政院長蘇貞昌時指出，我國申請加入CPTPP，經濟一定會再次起飛，不過對於許多農產品而言，可能會受嚴重衝擊，是否可比照加入WTO設立1千億元的「農業升級基金」？蘇貞昌承諾，政府本來就有這樣的態度跟打算，將成立升級基金，幫助農民更有競爭力。

陳明文指出，台灣申請加入CPTPP對他而言是「一則以喜，一則以憂」，加入後經濟一定再次起飛，半導體、塑膠等產業都會受惠，但同時也將衝擊農業，進口關稅調降，恐影響稻米、香蕉、鳳梨、洋蔥等16項敏感農產品。

農委會主委陳吉仲表示，台灣加入CPTPP一定是「利多於弊」，對於16項比較敏感的農產品，希望談判時不要納到零關稅內，這樣傷害可以減少，現在政府也開始做調適工作。

陳明文進一步表示，當年我國加入WTO時，政府有規畫一千億元農產品受進口損害基金，此次加入CPTPP，他建議行政院評估設立一千億元農業升級基金，讓農民設備技術升級，讓我國農產品「可去打國際盃」，有辦法跟各國農產競爭。

蘇貞昌回應，政府本來就有這樣的態度跟打算，當年加入WTO也有準備千億元農業基金，此次申請CPTPP，政府有這樣的決心，對受到衝擊的農業產品，將成立升級基金，幫助農民更有競爭力。

農民 陳明文 蘇貞昌

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