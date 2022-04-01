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HPV疫苗不只防子宮頸癌 多種癌症風險跟著降

中央社 / 記者張茗喧台北1日電

國健署107年起提供國一女學生公費HPV疫苗，醫師表示，HPV疫苗不僅可預防子宮頸癌，還能預防陰道癌等癌症，日本8年前歷經「痛痛女孩」事件，今年已重啟施打，證實疫苗安全性。

根據衛生福利部統計，全台每年有1300多人新確診罹患子宮頸癌，每年有600多人因子宮頸癌病逝。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹今天上午在衛教記者會中表示，早年子宮頸癌是女性發生人數最多的癌症，死亡率也居高不下，直到府於84年提供30歲以上女性子宮頸抹片篩檢後，子宮頸癌標準化發生率才從84年每10萬人約25.2人，降低至108年的7.7人，死亡率也從每10萬人11人降低至3.1人。

林莉茹說，儘管子宮頸癌標準化發生率及死亡率都下降約7成，每年仍有約600多名女性死於子宮頸癌，位居女性癌症死亡率第8名。

她指出，子宮頸癌多數是感染「人類乳突病毒」（HPV）所致，接種HPV疫苗可以預防約7成罹癌風險，世界衛生組織（WHO）建議對9歲至14歲性行為尚未活躍的女生接種HPV疫苗。

林莉茹表示，國健署107年起推動國一女生公費接種HPV疫苗，3年來國一女生接種涵蓋率達到74.2%至87.1%，接近WHO訂定的90%目標。

婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，以往HPV疫苗被統稱為子宮頸癌疫苗，但後來發現不僅可降低子宮頸癌風險，也能降低陰道癌、肛門癌、外陰癌、陰莖癌、口腔咽喉癌等風險。

很多人認為，只要沒有不安全性行為就不會感染HPV，其實並不然。黃建霈說，國際相關統計顯示，每人一生當中有80%機會感染HPV，除了不安全性行為，與他人共用物品後沒有確實洗手也可能感染，一輩子只有1名性伴侶的人，仍有60%風險感染到HPV。

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅指出，全球有110多國將HPV疫苗納入國家疫苗接種計劃，代表相信疫苗效果及安全性。

呂俊毅說，日本曾於2013年出現疑似和HPV疫苗相關的嚴重不良事件，俗稱「痛痛女孩」事件，日本當時決定暫不建議接種，歷經8年半，去年底已決定重啟疫苗接種計劃，並建議近年沒接種的民眾儘速補接種，呼籲符合接種資格的女性儘速接種。

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