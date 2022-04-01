麵粉麵包價格上漲 陳吉仲：推廣炒飯、飯糰及各項米食

小麥價格上漲，帶動麵粉、麵包、麵條漲價，農委會主委陳吉仲今於立法院受訪時表示，因白米價格非常穩定，會大力推動各項米食，不只是炒飯、飯糰，還有其他米食，以替代效果讓消費者支出大幅減少。

陳吉仲指出，針對黃豆、玉米、小麥原物料高漲狀況，依資料顯示，去年已漲了一波，今年上半年因疫情和俄烏戰爭，預計未來玉米和小麥價格會持續上漲，行政院、農委會已有措施因應。

陳吉仲表示，行政院長蘇貞昌已批准營業稅減免到6月底，農委會也針對玉米提出許多重要措施，另外，農委會針對玉米提出種5萬公頃就有30萬公噸產量的措施，可滿足1個月需求，也將釋放公糧庫存老舊米當飼料米，目前可提供15萬公噸，如果需要，今年8月後會再釋出30萬公噸。

針對小麥部分，陳吉仲說，小麥上漲造成麵粉、麵包等麵食價格上漲，考慮消費者支出減少，會大力推動各式各樣米食，不只是炒飯、飯糰，還包括其他米食，因現在白米價格非常穩定，這樣的替代效果應會讓消費者支出大幅減少。