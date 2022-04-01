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白沙屯媽8天7夜進香之旅 拱天宮宣布4／18起開放報名
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年往北港8天7夜的進香活動，廟方今天宣布報名從4月18日至5月16日止，每天上午8至12點、下午1到6點；但因國內疫情持續升溫，廟方表明配合國家防疫政策，報名者必須檢附疫苗接種證明影印本，經審核無誤發給加蓋「壬寅防疫有3 •進香安全OK」臂章。
拱天宮管理委員會表示，壬寅年白沙屯拱天宮天上聖母往北港進香從4月18日（農曆三月十八日）開始接受報名，至5月16日（農曆四月十六日）止。即日起開始領取表單填寫，拱天宮將參據報名表姓名謄寫至吉祥文疏祈福，報名表字體書寫請力求工整以免誤繕。
廟方表示，配合國家防疫政策，參加宗教活動需完成3劑疫苗施打，報名者除填寫報名表單外，請檢附疫苗接種證明影印本，經審核無誤發給加蓋「壬寅防疫有3 •進香安全OK」臂章，臂章請確實別在左臂利於辨認，遺失損毀或無法辨識者不另補發。
拱天宮強調，依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，常有大批香客揪團報名，加上審查疫苗證明資料處理時間相對冗長，為有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業流程情況再增補，建議香燈腳避開前幾天尖峰時段，節省寶貴時間。
廟方說，因為確實難以提供一人一室住宿條件，因此駐蹕北港當天目前「不提供住宿」，進香沿途香燈腳應自行打理住宿，請依防疫中心規定避免群聚休憩，嚴格要求以確保安全。
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