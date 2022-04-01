不是愚人節玩笑！布袋港開往澎湖客輪今起3天停航

嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，明起清明連假訂位客滿，因中央氣象局預報今起到3日，布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定今天起到3日，取消航班，4日只有2班客輪出航，台灣港務公司高雄分公司布袋管理處說，受影響遊客逾7000人，清明連假泡湯，遊客叫苦。

布袋管理處處長鄭俊華說，中央氣象局預報資料，今起3日布袋與澎湖間海域風力高達7-8級，海面風浪逾3公尺，可能達4公尺，風力達7級，海上航行風險高，布袋商港管制出海，與各船公司商討後，決定今天到3日航班取消。