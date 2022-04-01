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不是愚人節玩笑！布袋港開往澎湖客輪今起3天停航

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，明起清明連假訂位客滿，因中央氣象局預報今起到3日，布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定今天起到3日，取消航班，圖為上月復航情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，明起清明連假訂位客滿，因中央氣象局預報今起到3日，布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定今天起到3日，取消航班，圖為上月復航情形。記者魯永明／攝影

嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，明起清明連假訂位客滿，因中央氣象局預報今起到3日，布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定今天起到3日，取消航班，4日只有2班客輪出航，台灣港務公司高雄分公司布袋管理處說，受影響遊客逾7000人，清明連假泡湯，遊客叫苦。

布袋管理處處長鄭俊華說，中央氣象局預報資料，今起3日布袋與澎湖間海域風力高達7-8級，海面風浪逾3公尺，可能達4公尺，風力達7級，海上航行風險高，布袋商港管制出海，與各船公司商討後，決定今天到3日航班取消。

鄭俊華說，取消航班不是愚人節開玩笑，海上風浪大容易嘔吐，危險性增加，為安全起見才會決定停航，請訂位旅客見諒。港務公司與交通部航港局合作，斥資2.38億元，打造嘉義縣現代化布袋商港旅客服務中心，上月18日啟用試營運，旅客大讚五星級，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，清明連假訂位客滿，為因應需求，客輪加開航班，沒料到，今天就碰到老天變臉。

嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，明起清明連假訂位客滿，因中央氣象局預報今起到3日，布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定今天起到3日，取消航班，圖為上月復航情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋港開往澎湖馬公客輪，明起清明連假訂位客滿，因中央氣象局預報今起到3日，布袋澎湖間海象惡劣，風力7至8級，浪高3公尺以上，船公司評估後決定今天起到3日，取消航班，圖為上月復航情形。記者魯永明／攝影

連假 澎湖

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