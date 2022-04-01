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太魯閣號事故7、8節車廂移至富岡 2027年將再移到這
太魯閣號事故明天將滿一周年，日前將受損最嚴重的第七、八節車廂放置富岡基地，期盼能達到教育意義。交通部長王國材今與罹難者家屬前往訪視，按台鐵規畫，待2027富岡員工訓練中心和教育事故紀念館啟用，會再將該二節事故車廂移入館中。
台鐵說，行政院長蘇貞昌在今年2月10日接見0402台鐵408次列車事故罹難者家屬代表，允諾將受損最為嚴重的第七、八節車廂予以保留，台鐵已於3月29日將事故車廂從和仁站運抵富岡基地，完成臨時安置。
台鐵說，該地點為一臨時園區，位於富岡的台北機廠實習線路，車廂放置處所周邊環境經過精心整理，栽植桔梗花欉49株以為紀念。
台鐵說，王國材於今天與家屬代表及陳孟秀律師等人，在台鐵主秘陳裕謀的陪同下，一同前往訪視富岡基地臨時園區。
王國材表示，0402事故即將屆滿一周年，將受損最嚴重的車廂予以保留，除供紀念追思外，亦結合教材內容，使每位學員親身感受，發揮最大教育效果。
王國材於訪視過程中，也要求台鐵局須加強臨時園區的帳篷防水功能，並提供通行證給家屬方便進出。
台鐵說，規畫2027年富岡員工訓練中心和教育事故紀念館啟用，會再將該二節事故車廂移入館中。
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