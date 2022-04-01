環保標章乾粉滅火器含1級致癌物 陳椒華批審查流程草率

時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，環保署濫發乾粉滅火器廠商環保標章，審查流程過於草率，經查桃園市大園區公所內環保標章乾粉滅火器，竟含有一級致癌物「結晶型二氧化矽」，瓶身還含有毒重金屬，有違環保標章要求。陳椒華表示，環保署應針對現行具環保標章之乾粉滅火器廠商產品進行成分調查，公共工程委員會應就政府推行之綠色採購，建立更嚴格標準。

陳椒華指出，消防署已決議自2023年起廠商應隨案檢附國內第三公正機構檢驗報告，結晶型二氧化矽成分含量為不得在0.1%以上，這點應給予肯定，但消防署還是僅要求乾粉滅火器廠商自行送驗、提交SDS（安全資料表）「書面資料」，之後再經登錄機構進行檢視及查對。不過從滅火器公會提供的廠商SDS資料可以發現，7家具有「環保標章」之乾粉滅火器廠商，其乾粉滅火器SDS資料有登載不實、內容多處空白，或者廠商選擇性揭露之情況。

陳椒華表示，環保標章的審核過程中，環保署同樣只要求廠商提交SDS書面資料，「這種把審查責任丟給廠商自行揭露的作法，實是政府部門的怠惰」。她也要求，消防署應查驗乾粉滅火器廠商提交之SDS資料，環保署應針對現行具有環保標章之乾粉滅火器廠商之產品進行成分調查，另若發現廠商先前提供文件不實，環保署應向公共工程委員會提供資訊，公共工程委員會也應就政府推行之綠色採購，建立更嚴格標準，並請消費者保護處持續關注，保障消費者之權益。

台灣水資源聯盟粘麗玉主任表示：環保標章是神聖的標誌，消費者信任具有環保標章的產品進而採買，但諷刺的是，今天具有環保標章乾粉滅火器卻證實含有一級致癌物，「那以後誰相信環保署發出的任何東西？請環保署、消防署要嚴懲」，並且取消其環保標章標誌。此外，站在消費者角度，也要求廠商在滅火器外觀上，要標示註明成份。