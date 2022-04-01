快訊

評／奧斯卡一巴掌：西方講法東方講情？

航空燃油均價達門檻 國內線機票4月30日起調漲 新價格看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保標章乾粉滅火器含1級致癌物 陳椒華批審查流程草率

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今舉行者會指出，環保署濫發乾粉滅火器廠商環保標章，審查流程過於草率，經查桃園市大園區公所內環保標章乾粉滅火器，竟含有一級致癌物「結晶型二氧化矽」。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今舉行者會指出，環保署濫發乾粉滅火器廠商環保標章，審查流程過於草率，經查桃園市大園區公所內環保標章乾粉滅火器，竟含有一級致癌物「結晶型二氧化矽」。圖／陳椒華辦公室提供

時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，環保署濫發乾粉滅火器廠商環保標章，審查流程過於草率，經查桃園市大園區公所內環保標章乾粉滅火器，竟含有一級致癌物「結晶型二氧化矽」，瓶身還含有毒重金屬，有違環保標章要求。陳椒華表示，環保署應針對現行具環保標章之乾粉滅火器廠商產品進行成分調查，公共工程委員會應就政府推行之綠色採購，建立更嚴格標準。

陳椒華指出，消防署已決議自2023年起廠商應隨案檢附國內第三公正機構檢驗報告，結晶型二氧化矽成分含量為不得在0.1%以上，這點應給予肯定，但消防署還是僅要求乾粉滅火器廠商自行送驗、提交SDS（安全資料表）「書面資料」，之後再經登錄機構進行檢視及查對。不過從滅火器公會提供的廠商SDS資料可以發現，7家具有「環保標章」之乾粉滅火器廠商，其乾粉滅火器SDS資料有登載不實、內容多處空白，或者廠商選擇性揭露之情況。

陳椒華表示，環保標章的審核過程中，環保署同樣只要求廠商提交SDS書面資料，「這種把審查責任丟給廠商自行揭露的作法，實是政府部門的怠惰」。她也要求，消防署應查驗乾粉滅火器廠商提交之SDS資料，環保署應針對現行具有環保標章之乾粉滅火器廠商之產品進行成分調查，另若發現廠商先前提供文件不實，環保署應向公共工程委員會提供資訊，公共工程委員會也應就政府推行之綠色採購，建立更嚴格標準，並請消費者保護處持續關注，保障消費者之權益。

台灣水資源聯盟粘麗玉主任表示：環保標章是神聖的標誌，消費者信任具有環保標章的產品進而採買，但諷刺的是，今天具有環保標章乾粉滅火器卻證實含有一級致癌物，「那以後誰相信環保署發出的任何東西？請環保署、消防署要嚴懲」，並且取消其環保標章標誌。此外，站在消費者角度，也要求廠商在滅火器外觀上，要標示註明成份。

環保署 陳椒華

延伸閱讀

國發會公布「2050淨零碳排路徑圖」 陳椒華盤點隱憂

台中違法農地超商95案居次 農業局：查報70件處理中

農地違章超商桃園稱冠 陳椒華：難道鄭文燦睡著了

「鄭文燦這樣能當閣揆？」 時力批桃園違法農地超商冠六都

相關新聞

愈晚愈冷！周末冷氣團襲濕冷急凍剩13度 高山有望降雪

又開始變冷了。中央氣象局說，今天大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，周末是影響最劇烈的時間，北部低溫下探13度，全台有雨，3500...

女就醫開場白「胃食道逆流」害誤診 醫發現真相警告：勿未審先判

林相宏醫師在臉書PO文表示，一名30歲女生在男友陪同下，前來就醫，當她一開口主述時便說：「醫生，我『胃食道逆流』。」她還強調，這樣的情形已達半年，在戒斷咖啡和甜食後依然未見好轉，曾照了胃鏡，醫生也說她是「胃食道逆流」。

清明連假前1天湧車潮 西部國道下午開塞、國5塞到半夜

明天就是清明連假。交通部高速公路局預估，今天是清明連假前一天，國道將湧現首波返鄉車潮。其中國5南向會從上午9時塞到晚間2...

打完莫德納右胸像被車子輾過 52歲男忍5天險要命

台中52歲劉姓男子平日身體相當硬朗，接種新冠肺炎莫德納疫苗第3劑追加劑後2天，出現右側胸痛，像是被車子輾壓過，以為是接種...

39歲男常聞到腐臭味好怕 醫挖出一坨禍源解危

台中39歲吳姓男子近一年來臉部有壓迫感、鼻涕倒流，常聞到腐臭味，甚至呼氣時連身旁的人都能聞到臭味，令他困擾不已。長安醫院...

清明連假迎冷氣團？吳德榮：周六日有雨 低溫下探12度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受東北季風影響，新竹以北、東半部及山區有局部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。