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航空燃油均價達門檻 國內線機票4月30日起調漲 新價格看這

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航空燃油均價達門檻 國內線機票4月30日起調漲新價格看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國內線機票調漲後票價。圖／民航局提供
國內線機票調漲後票價。圖／民航局提供

國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲。交通部民航局說，依據中油本月1日公告航空燃油價格，國內航空燃油連續3個月平均價格已達國內航線運價調漲門檻，業者依規定調整國內航線全額客運票價，預計4月30日起生效。國內航線中以華信的台中-花蓮調漲最多，漲幅比例達6.6%。

民航局說，國內航線票價曾於103年全面調整，當時亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應運價。

民航局說，由於國際燃油價格持續上漲，今年2至4月中油公告國內航空燃油平均價格（每公升23.79元）已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升21.74元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自4月30日起生效。

民航局說，該次調整距上一次（110年7月30日）已9個月，各航線將恢復104年10月29日前全額票價，各航線平均漲幅約4.6%，平均調漲新台幣91元。

經檢視，國內航線中以台中-花蓮調漲最多，漲幅比例達6.6%，華信從2318元到2472元，多了154元。台北-金門調漲次多，漲幅比例達6.4%，立榮從2298元調漲成2445元，多了147元。

民航局說，配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價，已請航空公司應充分揭露相關資訊並妥處旅客機票事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

航線 票價 民航局

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