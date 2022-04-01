桃園彩色海芋季明登場 周邊6路口實施交管

台灣南部郊區有許多佔地寬敞、消費平價、規劃豐富有趣設施的親子農場，讓大孩子自由跑跳，幼兒童也能學習觀察與探索未知的樂趣；各座親子農場主打特色不一，有的廣設遊憩教具，有的強調友善生態與動植物互動，不過相同的都是親子農場園區均保留南台灣綠意與陽光的自然風貌，逢假期時，總讓許多爸媽帶著孩子驅車慕名前來，享受愉悅的休閒時光。

2022-03-31 09:00