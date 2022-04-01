桃園彩色海芋季明登場 周邊6路口實施交管
2022桃園彩色海芋季後天在大園溪海休閒農業區登場，活動適逢清明節連假，當地警方預估將有大批民眾前往，將於連假期間及例假日實施交通管制。
大園警分局表示，桃園彩色海芋每年都吸引大批人潮前往，今年展期從2日到17日，期間適逢清明連假，預估人潮將翻倍成長，為避免現場交通壅塞，連假及例假日上午8時至下午6時，和平西路一段與聖德北路、和平西路一段與崙后路、田溪路與華興路二段路、田溪路與溪海路、月桃路與聖德路將實施交管；另，田溪路與華興路二段路口平日上午8時至下午6時實施單向管制。
警方表示，交通管制期間僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行，且附近停車空間有限，呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具。
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