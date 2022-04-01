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愈晚愈冷！周末冷氣團襲濕冷急凍剩13度 高山有望降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，周末是影響最劇烈的時間。本報資料照片
今天大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，周末是影響最劇烈的時間。本報資料照片

又開始變冷了。中央氣象局說，今天大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，周末是影響最劇烈的時間，北部低溫下探13度，全台有雨，3500公尺以上高山有望降雪。

氣象預報員林定宜說，今天開始大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，晚上水氣逐漸增加，迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部山區則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。外出記得攜帶雨具。

溫度方面，林定宜說，今天白天溫度就不會太高，北部、東北部高溫16到18度，東部、中部20到22度，南台灣23到25度。今晚到明天清晨中部以北低溫14度度，東北度15度，南部17度，空曠地區可能再降1、2度。

此外，氣象局也已發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

林定宜說，大陸冷氣團主要影響時間是周末，也就是清明連假的頭兩天。明後兩天一整天很冷，尤其北台灣更為濕冷，加上華南雲雨區東移影響，全台有雨。中部以北、東北部、東部有局部較大雨勢機率 ，降雨比較持續，北部、東北部和東部及中部山區雨勢比較大，南部則是留意局部短暫雨。

氣溫方面，林定宜說，周末兩天北部溫度13到16度，中部14到18度，南部16到23度，東部17到21度。過了周末後溫度逐日回升，高溫每天提高1、2度。最冷時間點在明晚到後天清晨。周末兩天3500公尺以上高山有下雪機會。目前沒有升級成強烈大陸冷氣團的趨勢。

林定宜說，下周一以後冷氣團減弱，氣溫開始慢慢回升，不過當天因為剛開始水氣減少，北部、東半部還是有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區也有零星短暫雨。

林定宜說，到了下周二、清明連假收假日， 各地多雲到晴，僅東部、北部山區有局部短暫雨，已經恢復成比較正常天氣。

冷氣團 氣象局 低溫

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