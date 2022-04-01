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影／王必勝：今天不會「類普篩」 不會推到桃園

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝上午再度前往基隆市府開會，會後受訪表示20萬快篩試劑會運到指定地點「預作準備」，不會在今天開始快篩， 沒有討論在桃園「類普篩」，會在基隆先做示範。細節都在討論中，定案由基隆市政府宣布。記者蘇健忠／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝上午再度前往基隆市府開會，會後受訪表示20萬快篩試劑會運到指定地點「預作準備」，不會在今天開始快篩， 沒有討論在桃園「類普篩」，會在基隆先做示範。細節都在討論中，定案由基隆市政府宣布。記者蘇健忠／攝影

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝上午再度前往基隆市府開會，會後受訪表示20萬快篩試劑會運到指定地點「預作準備」，不會在今天開始快篩， 沒有討論在桃園「類普篩」，會在基隆先做示範。細節都在討論中，定案由基隆市政府宣布。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝上午再度前往基隆市府開會，會後受訪表示20萬快篩試劑會運到指定地點「預作準備」，不會在今天開始快篩記者蘇健忠／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝上午再度前往基隆市府開會，會後受訪表示20萬快篩試劑會運到指定地點「預作準備」，不會在今天開始快篩記者蘇健忠／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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