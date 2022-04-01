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本土疫情多點爆發 墾丁大街、台灣祭音樂會防疫不鬆懈

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
本土確診病例多點爆發，屏東墾丁地區清明連假前3天訂房已達九成，墾丁大街夜市將採嚴格的實聯制、強勢宣導戴口罩、禁邊走邊吃，在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂會亦然。記者潘欣中／攝影
本土確診病例多點爆發，屏東墾丁地區清明連假前3天訂房已達九成，墾丁大街夜市將採嚴格的實聯制、強勢宣導戴口罩、禁邊走邊吃，在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂會亦然。記者潘欣中／攝影

本土確診病例多點爆發，清明連假明天登場，屏東墾丁地區連假前3天訂房已達九成，加上1至3日在墾丁大灣舉辦「台灣祭」大型音樂演唱會，吸引年輕樂迷南下朝聖，大量人潮移動、群聚讓人憂心，入夜後的墾丁大街夜市預估湧入數萬人，將採嚴格的實聯制、強勢宣導戴口罩、禁邊走邊吃，戶外音樂會亦然，縣府呼籲民眾配合，以免連假後衍生更多疫情傳播鏈。

恆春半島飯店旅館民宿業者粗估，清明4天連假，墾丁核心區旅宿前2天多滿房，第3天約八成，加上獨立樂團演唱會型態的「台灣祭」吸引年輕樂迷當日南下，整體訂房達到九成，近日本土疫情雖多點爆發，讓人憂心，但第3劑疫苗覆蓋率已明顯提升，與去年疫情高峰時的整體疫苗覆蓋率狀況大不同，近日約有不到一成的零星退訂，也很快補上。

墾丁大街夜市是遊客必訪的人潮熱區，墾丁大街主委曾春惠說，防疫措施還沒鬆綁前，發現部分遊客「不小心」拉下口罩，甚至「忘記」戴口罩，只能盯著他們戴上口罩或購買口罩，近期疫情升溫，更要提醒民眾落實遵守規定，「實聯制」、「戴口罩」、「禁邊走邊吃」是墾丁大街強制要求項目，除了出入口檢查及宣導戴口罩，並提醒禁止邊走邊吃，會提供地點供民眾休息飲食。

縣府交通旅遊處表示，除清明連假長假效應外，屏東氣候溫暖，加上墾丁大灣舉辦連續3天的大型音樂活動「台灣祭」，目前屏東縣整體住宿率約達八成，熱門的度假勝地小琉球、墾丁地區前2天多滿房，防疫部分依據中央疫情指揮中心指引辦理，墾丁大街仍維持實聯制、戴口罩及個人消毒並宣導不邊走邊吃，音樂會亦然。

屏東縣警局表示，墾丁大街連假前3天視狀況實施「人車分流」防疫管制，易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規畫警力並部署紐澤西護欄及交通錐，因有返鄉掃墓人潮，南下車潮預計由車城鄉長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台26線南下。

本土確診病例多點爆發，屏東墾丁地區清明連假前3天訂房已達九成，墾丁大街夜市將採嚴格的實聯制、強勢宣導戴口罩、禁邊走邊吃，在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂會亦然。記者潘欣中／攝影
本土確診病例多點爆發，屏東墾丁地區清明連假前3天訂房已達九成，墾丁大街夜市將採嚴格的實聯制、強勢宣導戴口罩、禁邊走邊吃，在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂會亦然。記者潘欣中／攝影

墾丁 連假

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