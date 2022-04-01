本土疫情多點爆發 墾丁大街、台灣祭音樂會防疫不鬆懈

本土確診病例多點爆發，清明連假明天登場，屏東墾丁地區連假前3天訂房已達九成，加上1至3日在墾丁大灣舉辦「台灣祭」大型音樂演唱會，吸引年輕樂迷南下朝聖，大量人潮移動、群聚讓人憂心，入夜後的墾丁大街夜市預估湧入數萬人，將採嚴格的實聯制、強勢宣導戴口罩、禁邊走邊吃，戶外音樂會亦然，縣府呼籲民眾配合，以免連假後衍生更多疫情傳播鏈。

恆春半島飯店旅館民宿業者粗估，清明4天連假，墾丁核心區旅宿前2天多滿房，第3天約八成，加上獨立樂團演唱會型態的「台灣祭」吸引年輕樂迷當日南下，整體訂房達到九成，近日本土疫情雖多點爆發，讓人憂心，但第3劑疫苗覆蓋率已明顯提升，與去年疫情高峰時的整體疫苗覆蓋率狀況大不同，近日約有不到一成的零星退訂，也很快補上。

墾丁大街夜市是遊客必訪的人潮熱區，墾丁大街主委曾春惠說，防疫措施還沒鬆綁前，發現部分遊客「不小心」拉下口罩，甚至「忘記」戴口罩，只能盯著他們戴上口罩或購買口罩，近期疫情升溫，更要提醒民眾落實遵守規定，「實聯制」、「戴口罩」、「禁邊走邊吃」是墾丁大街強制要求項目，除了出入口檢查及宣導戴口罩，並提醒禁止邊走邊吃，會提供地點供民眾休息飲食。

縣府交通旅遊處表示，除清明連假長假效應外，屏東氣候溫暖，加上墾丁大灣舉辦連續3天的大型音樂活動「台灣祭」，目前屏東縣整體住宿率約達八成，熱門的度假勝地小琉球、墾丁地區前2天多滿房，防疫部分依據中央疫情指揮中心指引辦理，墾丁大街仍維持實聯制、戴口罩及個人消毒並宣導不邊走邊吃，音樂會亦然。