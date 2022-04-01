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防去年清明連假「霧鎖金門」悲劇 2高速輪全力備戰

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為「雲豹」高速客船。圖／航港局提供
圖為「雲豹」高速客船。圖／航港局提供

去年清明連假連日濃霧造成金門機場關場多次暫停起降，衝擊離島交通。交通部航港局說，為協助鄉親順利返鄉，邀集相關單位針對「B計畫」疏運規畫作業進行研商確認，並依不同情境備妥備援船舶，將以雲豹、藍鵲高速輪或合富快輪協助執行疏運旅客，其中雲豹、藍鵲2艘高速輪將全力配合，提供航港局於霧鎖時通知啟動專船疏運。

航港局表示，去年清明連假，松山機場累積大量無法搭機返鄉鄉親，為協助金門鄉親返鄉，航港局協調合富海運公司、仟富海運公司及百麗航運公司增開海運專船協助疏運旅客，三天合計執行基隆、台中、布袋往返金門六航次，緊急疏運旅客2301人，有效協助旅客返鄉清明團聚及掃墓。

航港局說，因此今年特於清明前預為協調，感謝百麗航運公司於清明連假期間，雲豹、藍鵲高速輪在布袋往返馬公航班訂票率接近100%情況下，仍配合於連假期間每日預備一艘船舶協助台金霧鎖B計畫整備工作，在海象許可下，即可協助疏運金門鄉親。

航港局說，為維護疏運秩序，若啟動B計畫，請有意願轉搭專船旅客，前往各航空站（松山、台中、嘉義、台南、高雄）登記轉搭候補，並自各航空站搭乘路陸接駁專車前往港口。

另外，航港局說，將視民航局通知啟動B計畫時間，指定適合船舶投入疏運，若指定雲豹、藍鵲高速輪，將執行嘉義布袋港往返金門水頭港區航線疏運，布袋至金門航線開航時間為下午2時、金門至布袋航線開航時間為上午8時；若須夜航，則將於台馬輪可正常營運及馬祖無霧鎖的前提下，通知合富海運所屬合富快輪加入疏運，可由基隆港或台中港發船。

航港局指出，依據氣象局預報資料顯示，今起受東北季風影響，台灣海峽及離島海面風浪轉大，因此連假前期發生霧鎖金門機率較低。今天到3日高雄及布袋往返澎湖航線各業者均已公告停航，另4月1日馬祖往基隆以及綠島蘭嶼各航線亦已停航，已請業者主動告知旅客相關停航訊息並妥處退票事宜，也呼籲旅客應於行前持續關注相關船班異動資訊。

圖為「藍鵲」高速客船。圖／航港局提供
圖為「藍鵲」高速客船。圖／航港局提供

航港局 金門 清明節

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