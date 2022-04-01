清明連假前1天湧車潮 西部國道下午開塞、國5塞到半夜

明天就是清明連假。交通部高速公路局預估，今天是清明連假前一天，國道將湧現首波返鄉車潮。其中國5南向會從上午9時塞到晚間24時。西部國道則是傍晚開始湧現車潮。

按照高公局預估，今天以南向車潮為主。國1南向楊梅到新竹、國3南向土城到關西皆從晚間6時開始車多，一直塞到晚間10時；國5南向南港系統到頭城則從上午9時塞到晚間24時。上述路段皆是平常行車時間的三倍。

高公局說，今天國5將分三階段塞車，首段上午9時；再來是吃飽飯後的下午1時；最後一波是吃完晚餐的晚間8時。

至於明天是連假首日，高公局預估國到有六大地雷路段，以南向為主。包含國1楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、員山到大華系統；國3土城到關西、快官到霧峰；國5南港系統到頭城。

高公局說，清晨4時起將出現車多至下午4時始紓解，建議國5南向早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8時過後再出發。