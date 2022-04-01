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愚人節！麗寶樂園吉祥物POPA也外送？ 今專屬折扣碼優惠
今天是愚人節搞噱頭，麗寶樂園吉祥物POPA加入外送戰局？麗寶樂園渡假區說，今天晚上11點59分前，在foodpanda訂餐輸入優惠碼「我愛foodpopa」，訂餐滿587元可折抵87元，每人可使用3次，，數量有限兌完為止。
「這不是foodpanda！」今天是愚人節，麗寶樂園渡假區粉絲團今天無預警發出園內吉祥物POPA，即將告別探索世界，另尋生路接受外送平台招募的消息，最後才說明這是愚人節搞創意，將園區吉祥物POPA與外送平台foodpanda富胖達做創意連結，麗寶樂園渡假區小編將原先粉色系foodpanda外送箱，改成象徵麗寶樂園渡假區的藍色再放上POPA的頭像，原先相似度就很高的兩個吉祥物，KUSO一搞，相似度逼近。
有網友敲碗，希望未來真的能有POPA親自送餐的外送服務；麗寶樂園渡假區今天表示，愚人節的玩笑貼文，讓大家會心一笑，今天晚上11點59分前在foodpanda訂餐輸入優惠碼「我愛foodpopa」，訂餐滿587元能折抵87元，每人可使用3次，麗寶強調，外送優惠碼的消息是真的。
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