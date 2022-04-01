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打完莫德納右胸像被車子輾過 52歲男忍5天險要命

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文（右）與劉姓男病患（左）合影。圖／烏日林新醫院提供
烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文（右）與劉姓男病患（左）合影。圖／烏日林新醫院提供

台中52歲劉姓男子平日身體相當硬朗，接種新冠肺炎莫德納疫苗第3劑追加劑後2天，出現右側胸痛，像是被車子輾壓過，以為是接種後副作用，忍5天才就醫。確診為嚴重肋膜炎，反覆發高燒，經抽胸水，且插肋膜腔引流管、手術，還住進加護病房，經2周救治後順利出院。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文說明，劉男懷疑是打疫苗引起的副作用？劉男經檢查沒有打疫苗產生的心肌炎、心包膜炎，而是一般細菌性肺炎導致的肋膜炎，建議民眾有不明原因胸痛，請立即就醫檢查。

劉姓男子分享，他常常雲林、台中兩地負責工程建設，接種第一、二劑新冠肺疫苗沒有感到不適，但打第三劑一開始出現右胸痛，像是被車子輾壓過的感覺，以為是莫德納副作用，先到診所拿止痛藥吃，但胸痛仍沒有改善，持續忍5天，直到疼痛加劇受不了，又擔心是心肌炎，連忙到烏日林新醫院檢查。

許人文說，劉姓男子經胸部超音波掃描，右下肺有一片肺炎合併肋膜積水，且積水已經產生纖維雜質物在裡面飄動，甚至產生膿胸，緊急使用超音波導引，以空針抽出化驗，並安排病人住院施打抗生素治療，劉男放置引流管，並接受手術清理肋膜腔，這樣抗生素才能夠發揮療效。

許人文指出，肋膜炎最常見的原因，主要是肺炎所引起，隨著呼吸的動作會引發胸痛，與心肌炎疼痛較多發生在胸口中間，或左胸不同；肺炎引起的肋膜炎，當下需盡速處理治療，否則產生膿胸，嚴重時會呼吸困難，甚至敗血症死亡，不可不慎，若有疑問一定要趕快到醫院做詳細檢查。

莫德納疫苗 新冠肺炎

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