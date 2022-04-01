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女就醫開場白「胃食道逆流」害誤診 醫發現真相警告：勿未審先判
禾馨民權健康管理診所院長醫師林相宏上(3)月28日在臉書發文，以一名真實案例提醒民眾就醫時，於診間切勿自行判斷病情，否則結果可能會因此誤導醫生，讓真實病況延遲被發現。
林相宏醫師在臉書PO文表示，一名30歲女生在男友陪同下，前來就醫，當她一開口主述時便說：「醫生，我『胃食道逆流』。」她還強調，這樣的情形已達半年，在戒斷咖啡和甜食後依然未見好轉，曾照了胃鏡，醫生也說她是「胃食道逆流」。
林相宏醫師進一步詳細問診，發現病人主述得愈多，愈不像「胃食道逆流」。包括「我每天吐、️吃了東西後更嚴重、️吃硬或是比較乾的食物吞不太下去，吐的更厲害、️我躺下食物和水就會衝上來，嗆到喉嚨咳嗽、️然後吐一吐就好多了、️半年來我已經瘦了5公斤。」
在重做胃鏡檢查後，醫師發現，該名女子的病情根本與胃食道逆流無關，反而與跟胃食道逆流「相反」，該疾病稱為食道弛緩不能症（Achalasia)；病人的食道裡滯留了不少液體，且食道口非常緊，在做胃鏡時要花一點力氣才進得去胃。「簡單說就是食道口過緊，無法放鬆，食物過不去。」
林醫師強調，當判斷誤診的情況下，吃錯藥當然病不會好，「食道弛緩不能症」需要進行內視鏡食道肌肉的放鬆術，在正確治療下，九成以上的症狀可緩解。
醫師再次強調，民眾看診時請勿「未審先判」，只要告訴醫師你不舒服的「症狀描述」，詳細地把身體的變化和感受說出來就好，切勿一開頭就自行判定自己得了哪種病，像是「我有胃食道逆流、我腸躁症、我胃潰瘍…」，這樣不但可能誤導醫師診斷，也無法得到正確的治療。
有網友詢問，若稍微放鬆了食道，會不會又因食道的賁門過鬆，反而引發胃食道逆流？林醫師則回答：「的確有可能」，讓網友大呼：「人生也太難了。」
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