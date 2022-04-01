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清明吃春捲變貴！台南知名店家1捲漲5元 春捲皮也漲1成

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供

台南法制處消保官分頭查訪清明節應景食品，供貨尚平穩但價格微揚，應節食品春捲，知名店家販售價格現一捲價格多為45元至50元不等，較先前約漲5元，漲幅約10%；春捲皮多數價格為1台斤180元，相較去年160元調漲20元，漲幅約11％，另少數店家調漲至1台斤200元。

法制室指出，據業者表示主要係因麵粉及春捲內餡之蛋、菜等食材成本均增加所致。春捲內餡常用的蔬菜，紅蘿蔔、豆芽菜等根莖類價格持平，高麗菜、皇帝豆、芹菜、小黃瓜及蒜苗等因需求增加價格微幅調漲。

法制室表示，因台南春捲用料豐富，風味甜爽與北部潤餅大不相同，也是台南美食代表之一，店家因原物料之成本增加略微調整售價，但因屬清明祭祖不可或缺之食品，買氣仍盛，民眾及遊客也願選擇購買，體驗台南在地風味。

另其他食品如雞蛋近期內因供需及飼料成本等問題，蛋價每台斤或10入盒裝蛋約58至61元不等。豬肉零售價目前在傳統市場無明顯波動，但攤商表示在清明節前夕可能會有每台斤10元不等的調漲，目前市價尚待觀察。肉雞因營業商家使用量大，價格略為上揚。水果則維持穩定，供貨量及價格變動不大。

市府表示，主計處統計2月份米、糖、豬肉、雞肉、雞蛋、沙拉油、衛生紙等17項重要民生物資消費者物價指數（CPI）較上月上漲0.7％，較去年同月上漲3.2％，市長黃偉哲關心清明節應景食品之價格變動及供貨情形影響民生，指示法制處訪查物價及供需情形，讓民眾祭祖追思所需物品不虞匱乏，遊客也能盡心遊台南嘗美食。

法制處在3月18日至29日期間走訪家樂福、全聯、美廉社等9家連鎖賣場及東菜市場、水仙宮市場、崇德市場、新營第一公有市場、善化黃昏市場等8處傳統市場，籲請商家重視商譽，應節食品之定價應合理並標示明確，讓民眾有良好的消費體驗，自能帶動本市觀光熱潮。消費者如有相關消費疑義，可撥打1950專線，或向台南市政府法制處消費者保護官室洽詢。

台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供
台南市法制處走訪傳統市場及連鎖賣場，調查清明節應景食品的價格變動及供貨情形。圖／台南市府提供

台南 清明節 傳統市場

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