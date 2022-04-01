嘉義最大公墓區牛稠埔聯外道拓寬未完工 警明起4天交管

明天清明連假登場，嘉義縣市共同使用的最大公墓區水上鄉牛稠埔，因對外聯絡要道嘉138線拓寬工程未完工，掃墓交通阻塞成為民眾惡夢，今年縣市府都開放靈骨塔讓民眾入塔祭拜，民眾擔心清明塞車重現，水上警分局明天起到5日進行交通疏導管制。

警方與公路總局第五區養護工程處，提前規畫交通疏導管制公告，清明連假牛稠埔公墓園區替代路線：請行駛台82線前往掃墓民眾，西行由嘉義交流道32公里匯出，行駛縣道165線；東行車輛建議提早由中和交流道30公里匯出，轉中義路、縣道165線至目的地。

警方規畫交通管制，嘉市進入嘉雲寶塔及火化場方向車輛，由縣道165線左轉鄉道嘉138線進入，進入慈雲寶塔車輛，由縣道165線直行至義和保養廠路口左轉鄉道嘉136線進入，出口由嘉136線駛離。

由台南市白河區進入慈雲寶塔方向車輛，由縣道165線右轉嘉136線進入，欲進入慈雲寶塔及火化場車輛，由縣道165線直行至忠和國小路口右轉嘉138線進入，出口由嘉136線駛離。