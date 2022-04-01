天哪你好懂我！十大心靈系圖文作家畫出現代人真摯心聲

直擊心靈的人生小品

人生好難，明明每天只想安穩地躺下耍廢，但總被骨感的現實架著向前走，覺得沒人懂自己的辛苦和不甘心嗎？

別沮喪，有一群活躍於IG上的創作者，透過圖文插畫反映出現代人生活的點滴心情，在這些作品中，你一定能找到深有共鳴的那句話，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看有哪些深得網友喜愛的心靈系插畫家帳號，不管是勵志小語或毒雞湯，看完笑一笑，好好修補自己的心底小窩吧！

Image Source：instagram／aray_comix

No.10 豆苗先生

豆苗先生筆下角色圓潤可愛的造型，乍一看會以為是搞笑四格漫畫的主角，但仔細看你會發現，作品裡探討了許多關於愛、付出、自我認可等深刻話題，在唯美纖細的背景下，偶而主角漆黑的圓眼會透露出些許空洞，這樣帶點微微憂鬱感的基調，如實反映出人生不完美的那一面，即使正身陷低潮，看完作品，你會知道，自己其實並不孤單。

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No.9 杰司，難搞

雙人創作組合杰司與難搞在IG、FB上都擁有大人氣，除了有經營情侶日常插畫，招牌的原創人物香蕉哥、茄子哥等角色更是撐起人生語錄系列的台柱，無奈又脫力的表情詮釋社畜、長大出社會的心情超級到位，在FB上瀏覽的時候記得要看一下一樓作者留言，常常有接續正篇兩格圖文的彩蛋藏在下面。

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No.8 A RAY

「小孩子才在那邊星期一症候群，大人都直接哭。」—招牌藍色線條人物搭配肥宅語錄，是A RAY的爆紅系列，擅長人像、常畫嗆辣時事梗的他，透過筆下可愛的丑角自嘲，人物不完美的形象反而更貼近現實，也讓生活中的不順遂都變得幽默起來，此外作品時常結合動漫、電影經典鏡頭，更讓愛看漫畫的粉絲容易會心一笑。

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No.7 想你熊shiny bear

shiny bear的主角是三隻超卡哇伊的熊熊，品種分別是貓熊、台灣黑熊與北極熊，在作品乾淨、可愛的畫風中，擬人熊熊們卻忍受著社會生存的龐大壓力，作者時常著墨現代職場的甘苦心聲，也用搞笑的情境表達消極、想躺平的願望，作品的格式整齊，上下兩格精巧地鋪梗呼應，很容易逗得人噗哧一笑。

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No.6 爽爽貓 by Second

熱門全螢幕有聲貼圖「爽爽貓」你一定有收過，不但出過許多周邊商品，還曾擁有自己的捷運主題車廂，大大的眼睛、皺著一邊眉毛的天真表情，擄獲不少讀者的心，配上富有溫度的手寫語錄，道盡現代人平凡而深刻的心聲，有粉絲說：「面對爽爽貓一臉撒嬌、討摸的可愛模樣，不管再辛苦都會瞬間融化。」

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No.5 無所事事小海豹

白白胖胖的小海豹就像麻糬一般Q彈軟綿，光是趴在地上的萌樣就超級療癒人，尤其小海豹還很貼心，總會大方地向來看牠的粉絲送上祝福話語，每次關注小海豹和朋友們的悠閒生活，都能感覺到忙碌的都市步調被注入了寬慰、忘記一天的煩憂，放任自己也被這種的慵懶自在的氣氛所感染。

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No.4 Lu's

Lu's的粉專介紹寫到自己是個「生活觀察家」，擅長細膩地擷取日常片段轉換成創作能量，表現在筆下人物「妃妃」、「達達」的故事中，角色豐腴圓潤的臉頰自帶喜感，像極了每個嚮往著放空式生活、軟爛的你我，生命中遇到很多無奈事，有時最好的應對就是拉遠距離，相信偶而耍廢的自己也很可愛，充飽電再撐起身子繼續向前走。

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No.3 麻糬爸與白爛貓家族

白爛貓「爛爛」是隻有著一雙看起來賤賤的三白眼的胖貓，就像你我身邊都有的那種好損友，時不時會噴出一些像是「那不就好棒棒」、「甘~安~捏~」這類流行淦話來，可愛又欠揍的模樣，做成貼圖和朋友互動真的有夠實用，面對嚴肅緊張的現實世界，偶而就該用這種無厘頭的玩笑話嗆出聲，好好地紓壓一下。

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No.2 H.H先生

超人氣角色「美美」的作者H.H先生，自稱是位「EQ很低的插畫家」，雖然開玩笑介紹筆下的肉感女孩是隻女鬼，但他也形容美美就像平凡的每個人，儘管外表不符合大眾的審美期待，卻仍然直率做自己，展現出性感獨特的自信魅力。作品常以「你身邊一定有這種朋友」、「你以為這種打扮很好看，但...」起手，幽默呈現理想與現實的反差。

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No.1 八耐舜子

八耐舜子筆下出鏡率最高、最有記憶點的角色大概就屬那位背著背包轉身回眸、眼神犀利的小妹妹了吧，除了霸氣地宣示身為胖子的驕傲，擅長手繪人像畫、POP字體的八耐舜子，也透過深厚的美工功力，從一個中年過來人的角度，吐槽社會上的種種鳥事，講出口的社會觀察，既寫實又詼諧，讓人捧腹大笑的同時，好像那生活的辛酸也不知不覺釋懷了。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月28日至2022年03月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『心靈系插畫家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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