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清明連假明登場 周末全台濕冷、下周一大幅回暖放晴

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
周末兩天留意溫度略低又配合降雨，很有濕冷的感覺。本報資料照片
周末兩天留意溫度略低又配合降雨，很有濕冷的感覺。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天午後到傍晚，冷空氣逐漸接近北台灣，晚上都明顯感受到風勢略增，溫度下滑。今天清晨低溫在各地都會已經到17度，空曠地區13-15度，這波低溫將持續到周六日，尤其後兩天會轉晴回溫，會有點反差，雖然不是太大，但還是有感覺。

彭啟明說，今天整天受到冷空氣影響，北部溫度約在13-17度間，空曠地方風較大處會有點冷，東半部也很有感覺，中南部溫度也略下滑兩三度，也是有點感覺。北部及東半部迎風面有短暫雨，中南部為多雲到晴。

他說，周末兩天，東北風會再增強，不過廣東福建附近有顯著鋒面系統，水氣增多，發展的雲系將隨西風帶入台灣，各地都將會有陣雨，其中以中部以北的雨勢較大，中南部也有降雨機會，山區也將會有降雨。預計這兩天的天氣都很類似，要留意溫度略低又配合降雨，很有濕冷的感覺。

彭啟明說，下周一則是改變的開始，將顯著轉乾，雨勢將會緩和，只有東半部較陰沉偶雨，溫度也會緩回升當中，感受會相當顯著，尤其是下周二回暖幅度很大，甚至中南部在下周二相當晴朗穩定，是很適合外出踏青的好時機。

他說，而清明節後，下周三上半日，各地也將更回溫，預期會有至少七天較為穩定回暖的好天氣。春天的天氣變化迅速，也務必要定期更新天氣資訊。

彭啟明 低溫

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