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清明連假迎冷氣團？吳德榮：周六日有雨 低溫下探12度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受東北季風影響，新竹以北、東半部及山區有局部短暫雨，中南部多雲時晴；受強冷空氣南下，北部濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷。今晚北台平地最低溫下探12度。北部12至17度，中部14至23度，南部16至28度，東部14至24度。
他說，清明連假兩壞、兩好；明天源自中南半島，熱帶雲系消散後的水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，周日白天全台持續有雨，晚起中南部雨先停；期間中部以北有較大雨勢；受強冷空氣影響，北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約可降至12度左右，春寒料峭亦應注意保暖。
不過，他說，是否會符合大陸冷氣團標準需再觀察。下周一、周二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。
吳德榮表示，下周三至周五持續晴朗穩定的天氣，氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。
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