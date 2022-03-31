疫情衝擊！中壢20年「桃企大飯店」結束營業

又有飯店熄燈！位於桃園市中壢區的「桃企大飯店」，3月31日宣佈，因受大環境景氣，加上疫情影響受創，因此於4月1日正式停業，結束20年的歷史，也成為疫情下又一拉下鐵門的老字號飯店。

桃企大飯店位於中壢火車站前精華商圈，是中壢老字號的飯店之一，設有館內餐廳、健身房等公共設施，在GOOGLE累積有超過460則評價，平均獲得4.0分，是許多小資旅客旅遊中壢的歇腳之處。但是飯店發布公告，表示感謝大家長久以來對桃企的支持與愛護，桃企大飯店因受大環境景氣，加上疫情影響受創，導致營運困難，因此調整飯店業務規劃，桃企大飯店將在2022年4月1日正式停業。公告中也感謝顧客20年的支持與愛護。