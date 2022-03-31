快訊

基隆第4所學校淪陷 崇右影藝科大學生確診停課10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊！中壢20年「桃企大飯店」結束營業

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
桃園市中壢區的「桃企大飯店」將於4月1日正式停業。圖／擷取自桃企大飯店Park Hotel粉絲頁
桃園市中壢區的「桃企大飯店」將於4月1日正式停業。圖／擷取自桃企大飯店Park Hotel粉絲頁

又有飯店熄燈！位於桃園市中壢區的「桃企大飯店」，3月31日宣佈，因受大環境景氣，加上疫情影響受創，因此於4月1日正式停業，結束20年的歷史，也成為疫情下又一拉下鐵門的老字號飯店。

桃企大飯店位於中壢火車站前精華商圈，是中壢老字號的飯店之一，設有館內餐廳、健身房等公共設施，在GOOGLE累積有超過460則評價，平均獲得4.0分，是許多小資旅客旅遊中壢的歇腳之處。但是飯店發布公告，表示感謝大家長久以來對桃企的支持與愛護，桃企大飯店因受大環境景氣，加上疫情影響受創，導致營運困難，因此調整飯店業務規劃，桃企大飯店將在2022年4月1日正式停業。公告中也感謝顧客20年的支持與愛護。

在疫情衝擊之下，嚴重影響海外觀光客市場，除了桃企大飯店之外，全台已有多間飯店結束營業或是藉機轉型，包括宜蘭傳藝老爺行旅、高雄滑園大飯店六合館、台北華國大飯店、康華大飯店、慶泰大飯店、台北西華大飯店都走入歷史，成為旅客心中的回憶。

桃園市中壢區的「桃企大飯店」將於4月1日正式停業。圖／擷取自桃企大飯店Park Hotel粉絲頁
桃園市中壢區的「桃企大飯店」將於4月1日正式停業。圖／擷取自桃企大飯店Park Hotel粉絲頁

疫情 桃園

延伸閱讀

桃園今增20處個案足跡 賣場、三溫暖都上榜

台東確診者南投進香 紫南宮、受天宮有足跡

中壢一號社宅旁瓶頸道路 南亞接受協議價購進度將往前

中壢月台1名旅客掉落軌道遭區間車撞上 已恢復雙線行車

相關新聞

6成觀光旅館缺工 爭取2招解困

受疫情影響，旅館缺工多達2、3萬人，台灣省旅館商業同業聯合會、6都旅館公會日前拜會交通部觀光局，盼透過放寬旅館業申請外籍...

國道估4月1日湧車潮 國5恐塞15小時

清明連假即將展開，高公局預估，明天國道就會陸續湧現車潮，其中國5南向南港系統至頭城路段從明天上午9時就開始出現車多壅塞情...

來不及完成的夢！他在太魯閣罹難 設計首獎遺愛消防界

明天將有一場別開生面的捐贈活動，花蓮縣消防局、義消將獲捐1685件工作服。這件工作服，設計者是去年4月2日搭上太魯閣40...

清明連假掃墓春遊避免遭蛇咬 慈濟醫師提四大預防要點

清明節及兒童節連假即將來臨，不少民眾會前往山區掃墓或郊遊。台北慈濟醫院急診部醫師林柏蓁表示，台灣氣候溫暖潮濕，適合蛇類生...

我的經驗／罹患肺腺癌 她們撐過存活期

「一步步接力，持續邁進，一定能看見隧道盡頭的光。」53歲確診肺腺癌且僅能存活兩年的淑芬，分享自己能夠健康存活的關鍵，是相...

成人退燒藥減半 孩子服用仍中毒

少子化時代每個孩子都珍貴，但當孩子發燒、身體不適時，若沒有醫師指示，隨意將成人用藥減半給孩子使用，恐造成不可挽回後果。日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。