來不及完成的夢！他在太魯閣罹難 設計首獎遺愛消防界

明天將有一場別開生面的捐贈活動，花蓮縣消防局、義消將獲捐1685件工作服。這件工作服，設計者是去年4月2日搭上太魯閣408號列車，還未結訓的消防學員黃法喆。他在罹難前，參加消防員服裝改款設計競賽獲得特優。黃法喆父親在事故後找上交通部長林佳龍，讓兒子的作品遺愛人間。

「我不知道要跟誰說我兒子很棒。我可以說給你聽嗎？」去年12月10日，林佳龍臉書收到一則留言，黃法喆的父親在留言中貼上消防署消防人員服裝設計獎的貼文，匡起「特優1名」，對林佳龍說，他死去的兒子作品得到特優獎，他不知道他的心事可以向誰說，「我不知道要跟誰說我的兒子很棒。」

台鐵太魯閣事故將滿一年，49人在這場災難中喪命。事故那天，黃法喆正要從南投竹山消防署訓練中心受訓，休假返回花蓮老家，他才拍下車票、在IG上分享「站2個小時，應該比客運坐4個小時快」。他為了早點回老家、買了站票，卻搭上這班死亡列車。

沒想到的是，黃法喆在太魯閣事件發生前投稿，參與內政部消防署舉辦的全國消防員服裝改款設計，卻在當月底獲得特優獎。那時黃法喆卻早已不在人世。直到去年底，黃爸爸私訊林佳龍時，林佳龍才得知此事。

那時林佳龍正在籌辦台灣消防發展與交流協會，也是在太魯閣事故後催生出的組織。從普悠瑪事故到太魯閣事故，投入協助的七六行者、殯葬業者，進入第一現場協助時的慌亂，讓曾經進入太魯閣事故現場目睹一切的林佳龍發覺，無論是心理輔導、平時演練或臨場模擬，都應建立一套機制。

黃爸爸也是一位義消，他在協會成立前的私訊，讓黃法喆設計的這套即將捐贈給花蓮縣消防局、義消的衣服，成為協會成立後所做的第一件事情。透過消防署、台灣消防發展與交流協會促成經費贊助，各家廠商合力連夜趕製，趕在太魯閣周年之前完成。

太魯閣事故一年了，被列車帶走的每一條性命，都讓家屬們的時間凍結在事故那天。在幾場家屬的會談中，家屬們一再淚訴孩子們的過往，拿著慰問金更痛心，總說那筆錢他們用不下去，「那是我女兒的命」。黃法喆的父親也曾說，兒子走後，他的人生也到這裡了。他不要錢，他只要台鐵還他一個好好的兒子，「再多錢都買不到我的兒子」。

前陣子，消防署做出樣衣後，黃爸爸將它表框掛在家中的小吃店。這件消防衣，明天也將捐給花蓮縣消防局與義消。這將不只是黃法喆的的遺愛，也是對消防員的守護。在第一批1685件量產捐贈後，也可望再擴大，提供給全台的消防與義消人員。