快訊

不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來不及完成的夢！他在太魯閣罹難 設計首獎遺愛消防界

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
消防學員黃法喆在太魯閣事件罹難，他設計的消防工作服獲得競賽特優，消防署做出樣衣後，爸爸表匡掛在家中小吃店。圖／取自林佳龍臉書
消防學員黃法喆在太魯閣事件罹難，他設計的消防工作服獲得競賽特優，消防署做出樣衣後，爸爸表匡掛在家中小吃店。圖／取自林佳龍臉書

明天將有一場別開生面的捐贈活動，花蓮縣消防局、義消將獲捐1685件工作服。這件工作服，設計者是去年4月2日搭上太魯閣408號列車，還未結訓的消防學員黃法喆。他在罹難前，參加消防員服裝改款設計競賽獲得特優。黃法喆父親在事故後找上交通部長林佳龍，讓兒子的作品遺愛人間。

「我不知道要跟誰說我兒子很棒。我可以說給你聽嗎？」去年12月10日，林佳龍臉書收到一則留言，黃法喆的父親在留言中貼上消防署消防人員服裝設計獎的貼文，匡起「特優1名」，對林佳龍說，他死去的兒子作品得到特優獎，他不知道他的心事可以向誰說，「我不知道要跟誰說我的兒子很棒。」

台鐵太魯閣事故將滿一年，49人在這場災難中喪命。事故那天，黃法喆正要從南投竹山消防署訓練中心受訓，休假返回花蓮老家，他才拍下車票、在IG上分享「站2個小時，應該比客運坐4個小時快」。他為了早點回老家、買了站票，卻搭上這班死亡列車。

沒想到的是，黃法喆在太魯閣事件發生前投稿，參與內政部消防署舉辦的全國消防員服裝改款設計，卻在當月底獲得特優獎。那時黃法喆卻早已不在人世。直到去年底，黃爸爸私訊林佳龍時，林佳龍才得知此事。

那時林佳龍正在籌辦台灣消防發展與交流協會，也是在太魯閣事故後催生出的組織。從普悠瑪事故到太魯閣事故，投入協助的七六行者、殯葬業者，進入第一現場協助時的慌亂，讓曾經進入太魯閣事故現場目睹一切的林佳龍發覺，無論是心理輔導、平時演練或臨場模擬，都應建立一套機制。

黃爸爸也是一位義消，他在協會成立前的私訊，讓黃法喆設計的這套即將捐贈給花蓮縣消防局、義消的衣服，成為協會成立後所做的第一件事情。透過消防署、台灣消防發展與交流協會促成經費贊助，各家廠商合力連夜趕製，趕在太魯閣周年之前完成。

太魯閣事故一年了，被列車帶走的每一條性命，都讓家屬們的時間凍結在事故那天。在幾場家屬的會談中，家屬們一再淚訴孩子們的過往，拿著慰問金更痛心，總說那筆錢他們用不下去，「那是我女兒的命」。黃法喆的父親也曾說，兒子走後，他的人生也到這裡了。他不要錢，他只要台鐵還他一個好好的兒子，「再多錢都買不到我的兒子」。

前陣子，消防署做出樣衣後，黃爸爸將它表框掛在家中的小吃店。這件消防衣，明天也將捐給花蓮縣消防局與義消。這將不只是黃法喆的的遺愛，也是對消防員的守護。在第一批1685件量產捐贈後，也可望再擴大，提供給全台的消防與義消人員。

太魯閣 林佳龍

延伸閱讀

影／王義川爆青創基地消失 民代控:林佳龍才是社宅殺手

林佳龍：台灣對全世界而言 是解決問題的鑰匙

參選北市長？林佳龍：全力為民進黨提出最有勝算的人選

談台灣代表處正名、台美建交 林佳龍籲應由台美共同推動

相關新聞

來不及完成的夢！他在太魯閣罹難 設計首獎遺愛消防界

明天將有一場別開生面的捐贈活動，花蓮縣消防局、義消將獲捐1685件工作服。這件工作服，設計者是去年4月2日搭上太魯閣40...

上海封城是否影響航班？ 長榮、華航回應了

因應新冠肺炎疫情嚴峻，為盡早實現社會面清零，上海宣布採取「全域靜態管理」，嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶...

因應飼料上漲 農委會擬釋出飼料米、台糖蔗田轉作玉米

受到烏俄戰爭影響，國際原物料供應受阻，大宗穀物黃小玉價格大漲，肉品生產成本增加，成為國內畜牧業者的沉重壓力，農委會主委陳...

口腔正常卻流鼻水 確診竟是口腔癌三期腫瘤竄向鼻竇

彰化縣53歲鍾姓男子去年入秋開始鼻塞、流鼻水，到後來說話、呼吸都受影響，到診所檢查左鼻竇紅腫並長出息肉，服藥沒改善，改到...

台南空品橘變紅色警示 啟動降載減排應變

台南空品橘色變紅色比中央預測嚴重，啟動降載減排應變。中部系懸浮微粒濃度高的汙染物今天順著陸風往南部移動，上午南市空品呈橘...

4月1日起免隔離入新加坡！新航、酷航全面開放訂位

新加坡政府宣布，2022年4月1日起將簡化旅客入境流程，已完整接種疫苗的旅客搭乘新加坡航空（新航）和酷航航班前往新加坡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。